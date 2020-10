Deux semaines après avoir été testé positif au coronavirus, le conseiller principal de la Maison Blanche, Hope Hicks, est revenu sur la piste de campagne jeudi avec le président Donald Trump. Hicks, qui est l’un des plus proches collaborateurs du président, a rejoint le président lors de son voyage de deux jours en Caroline du Nord et en Floride dans sa dernière tentative pour rassembler les votes avant les élections de novembre.

Selon le Daily Mail, Hicks a été aperçue quittant la Maison Blanche avec le président et d’autres membres du personnel jeudi après-midi sans se couvrir le visage alors qu’elle montait à bord de Marine One sur la pelouse sud et plus tard alors qu’elle montait à bord d’Air Force One à Joint Base Andrews. Les masques faciaux ont été recommandés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bien qu’ils aient été minimisés par l’administration Trump, Trump recommandant, mais n’exigeant pas, que ses partisans les portent lors de ses rassemblements. La présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel, qui a également été testée positive pour le virus, était également en voyage.

Le voyage de jeudi a marqué la première apparition publique de Hicks depuis son diagnostic positif, bien que l’on ne sache pas exactement quand elle est retournée au travail. Hicks a été testée positive au COVID-19 le 1er octobre, juste un jour après avoir commencé à se sentir malade alors qu’elle était au Minnesota avec le président. Par mesure de précaution, elle s’était mise en quarantaine sur Air Force One lorsqu’elle est revenue avec le personnel de Trump et de la Maison Blanche, bien que ses diagnostics aient déclenché une réaction en chaîne à la Maison Blanche, Trump et la Première Dame Melania Trump annonçant qu’eux aussi avaient testé positif juste après minuit le 2 octobre. Melania a récemment révélé que leur fils Barron, âgé de 14 ans, avait également été testé positif.

La première dame, dans un article récent parlant de son expérience avec le virus, a déclaré que si ses symptômes étaient «minimes», ils l’ont frappée «d’un seul coup et cela semblait être une montagne russe de symptômes dans les jours qui ont suivi». Elle a dit qu’elle «avait des courbatures, de la toux et des maux de tête et qu’elle se sentait extrêmement fatiguée la plupart du temps». Barron, dit-elle, n’a présenté aucun symptôme. Le président, quant à lui, a été hospitalisé au Walter Reed Medical Center pendant plusieurs jours après avoir eu de la fièvre et de faibles niveaux d’oxygène.

À la suite des diagnostics consécutifs, qui se sont étendus à des dizaines d’autres, l’administration Trump a fait face à une surveillance accrue de sa gestion de la pandémie, qui a entraîné plus de 215000 décès aux États-Unis à peine 10 jours après ses diagnostics, le président est revenu sur le sentier de la campagne, malgré une mise en quarantaine recommandée de 14 jours. La Maison Blanche a fait valoir que 10 jours suffisent. Le président a depuis rempli son programme de rassemblements électoraux.