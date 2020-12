Hors de vente!, Pati Chapoy et Daniel Bisogno: Mhoni Vidente | Instagram

Mhoni Vidente a publié ses prédictions et a été très directe en assurant ce que l’avenir de Pati Chapoy, Daniel Bisogno et Ventaneando.

Le célèbre clairvoyant a partagé que très contrairement à ce que beaucoup attendaient, Daniel Bisogno ne quittera pas Tv Azteca; et encore plus de choses viendront pour lui, comme il l’a souligné, El Muñe aura bientôt une émission le samedi à la télévision.

Cette lettre me dit que Daniel Bisogno ne va pas quitter TV Azteca, il est toujours sur cette chaîne de télévision, ils lui donnent bientôt un programme le samedi.

Cela peut vous intéresser: au revoir la vente? Televisa recevra Daniel Bisogno dans “Hoy”

Mhoni Voyant Il a assuré que Daniel Bisogno ne quittera pas Tv Azteca, puisqu’il fait partie des gâtés ou des patrons, ou du public.

Malgré la chance du pilote blond, qui a actuellement sa section de prédictions dans le programme Here with you, a souligné qu’il devait faire attention, car il y a des choses très sombres derrière lui qui cherchent à le faire trébucher.

Certainement l’un des chouchous du propriétaire ou aussi du public, Daniel Bisogno est toujours très actuel en matière de conduite automobile; Mais il y a des choses très sombres qu’ils veulent lui faire, Daniel Bisogno doit prendre soin de lui parce qu’en matière de … choses très étranges et sombres, ils sont derrière lui, ils peuvent encore le blesser ou trébucher.

Mais Bisogno n’est pas le seul pilote de Ventaneando pour qui le Cubain a des nouvelles, au sein de ses prédictions, Mhoni a également parlé de Pati Chapoy. Le célèbre Cubain a vu que le leader de l’information de l’émission TV Azteca s’éloignait de FenêtrageMais pas par faible audience ou par plaisir, selon la voyante, ce sera une maladie qui éloigne Paty Chapoy du programme qui la passionne tant.

Pati Chapoy quitte complètement le programme Ventaneando en raison d’une maladie et va décider de s’absenter pendant un certain temps.

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Ventaneando, l’un des programmes avec le plus d’audience Télévision aztèque est dans ses derniers mois sur les ondes.

Selon les rumeurs, ce sera en 2021 que Ventaneando prendra fin et commencera son remplacement.

Ils indiquent que Chapoy espère seulement que son problème avec Gloria Trevi se terminera pendant un mois ou deux après avoir terminé sa participation au programme de l’émission.

Mais la chaîne de télévision ne souffrira pas d’angoisse, puisqu’elle a déjà un remplaçant pour Pati Chapoy: Mónica Garza reviendra au petit écran avec un nouveau programme de spectacle.

Auparavant, la Cubaine avait assuré qu’elle avait vu quelque chose de très sombre à Ventaneando et que ses chauffeurs devaient faire attention. Mhoni a soulevé les alertes lorsqu’il a assuré que l’un de ses pilotes bien-aimés pourrait perdre la vie et au moins quitter le programme.

Après cela, la star a souligné que ses prédictions ne sont pas des faits, mais des avertissements pour prendre soin d’elle-même et éviter que de mauvaises choses ne se produisent, elle a donc demandé aux animateurs du célèbre programme de spectacle de prendre des mesures extrêmes dans leurs soins de santé.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mhoni Voyant Il a parlé en général de la station de télévision et a assuré qu’il y aurait d’énormes changements; cependant, non seulement à Tv Azteca, mais dans d’autres sociétés telles que Grupo Imagen et Televisa.

Des changements radicaux sont donc à venir à la télévision et dans d’autres chaînes de télévision comme Grupo Imagen et Televisa.

Selon la star de la clairvoyance, les chaînes de télévision subiront les attaques de la crise économique après le coronavirus et connaîtront d’énormes changements; parmi eux, les licenciements massifs de chauffeurs et autres célébrités, car ils ne pourront pas supporter les dépenses comme ils le faisaient normalement.