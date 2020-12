T

la sienne n’a pas été une bonne année: c’est évident. Covid a éliminé sans discrimination des entreprises à travers le pays, bien que ses impacts les plus amers semblent avoir été ressentis le plus vivement dans les industries qui ont tendance à offrir un répit face au stress quotidien – théâtre et arts, musique live, comédie.

La nourriture et les boissons, les grands couettes, ont également été battues à plusieurs reprises cette année. Cela a été une année encore de fermetures, d’ouvertures et de fermetures. Fonctionnant avec un bras attaché dans le dos, les propriétaires de restaurants et de bars ont imaginé de nouveaux services de livraison, épuré leurs recettes pour les cuisiniers à domicile, emballé des kits repas. Des cocktails pouvaient soudainement être glissés dans la boîte aux lettres, sans gâcher la salle. Mais il ne s’agissait pas uniquement de faire avancer les affaires; pendant les fermetures, les établissements ont décidé que s’ils ne pouvaient pas cuisiner pour leur propre salle à manger, ils le feraient pour les cantines du NHS (Otto’s, les restaurants D&D et Leon ont ouvert la voie, avec d’innombrables autres bientôt sur l’affaire, tandis que des campagnes comme Les repas pour le NHS et le Feed NHS de Damian Lewis ont eu un impact énorme, cuisant des milliers de repas au total).

D’autres se sont dirigés vers la rue pour nourrir les dormeurs dans la rue – dont certains étaient, un peu auparavant, des camarades de l’industrie. L’un était Vital Meals, qui a vu Ayesha Pakravan de The Plattery sortir et nourrir les sans-abri, les personnes âgées et les vulnérables. Pakravan y est encore maintenant. Ailleurs, les hôtels ont ouvert leurs cuisines et leurs chambres aux travailleurs clés; sortir de l’équipe et se diriger vers Claridge a dû ressentir un soulagement (le groupe de Maybourne, qui compte Claridge’s comme l’un des leurs, était particulièrement bon tout au long). D’autres endroits ont organisé des dîners d’appréciation pour les travailleurs du NHS en guise de remerciement. Ce qui pouvait être fait, en d’autres termes, l’était.

On peut dire que le plus grand héros de la nourriture de cette année ne fonctionne pas du tout dans la nourriture. Lorsque Matt Hancock a faiblement exhorté les footballeurs à «jouer leur rôle» pour atténuer la crise financière – espérant peut-être détourner l’attention de l’incompétence des députés – il n’aurait pas pu imaginer comment Marcus Rashford, 23 ans, réagirait. La star de United a commencé tranquillement, aidant à livrer de la nourriture aux familles qui, en temps normal, comptaient sur les repas scolaires gratuits. Le bruit que Rashford a fait sur les médias sociaux et à travers les médias était directement responsable de l’annonce par le gouvernement d’un fonds alimentaire d’été Covid de 120 millions de livres sterling. Rashford aurait pu se reposer alors, et le premier ministre aurait probablement espéré autant. Mais le jeune attaquant ne l’a pas fait, et sa campagne pour mettre fin à la faim chez les enfants a porté le besoin choquant de tant de personnes à l’attention d’une population qui avait fermé les yeux. Dans une année où il y avait tant d’autres sujets de préoccupation, la réalisation est particulièrement extraordinaire.

Beaucoup d’autres ont mis des heures et ont creusé profondément pour aider. Ils ont été célébrés à juste titre tout au long de l’année et méritent d’autres éloges à venir. La liste ci-dessous n’est cependant pas celle-là. C’est un clin d’œil à quelques-uns qui se sont démarqués par le travail qu’ils ont accompli pour aider à protéger une industrie qui leur tient si clairement à cœur. Il y en a d’autres aussi; Angela Hartnett semble avoir prêté son soutien à presque toutes les campagnes en cours (et, avec Jose Pizarro, a aidé un Bermondsey en difficulté à survivre), tandis que l’homme de Fuller, Simon Emeny, a soutenu les pubs chaque fois que possible. Mais en attendant, ceci est une note à ceux dont le travail signifie que des millions de personnes conserveront, espérons-le, leur emploi. L’hospitalité étant le troisième employeur du pays, c’est important.

Kate Nicholls

(Kate Nicholls, image de presse de la UK Hospitality Association)

UK Hospitality a travaillé sans relâche cette année; dès le début, il a encouragé les entreprises à aider de toutes les manières possibles – c’est, après tout, leur poussée qui a encouragé les hôtels à ouvrir leurs chambres au NHS.

Dans une année où l’incertitude a tout affaibli, le corps a offert des conseils indispensables, un navigateur dans des eaux profondément troublées. En tête, Kate Nicholls, qui a sans cesse appelé à plus de soutien pour les restaurants, les pubs et les bars, a rencontré à maintes reprises le gouvernement pour représenter l’industrie et a généralement fait une sacrée agitation sur les questions dont les responsables semblaient autrement déterminés. ignorer, et dont le public aurait pu autrement ignorer accidentellement. Quand personne ne savait exactement comment passer à l’assiette, Nicholls l’a quand même fait.

Jeremy King

(P35 Jeremy King Pic: Daniel Hambury)

L’industrie avait besoin de ceux qui sont au sommet pour montrer l’exemple, et beaucoup l’ont fait. Parmi ceux qui le faisaient le mieux, il y avait Jeremy King.

King, bien que réputé pour sa courtoisie envers les journalistes, n’est pas connu pour être favorable à la presse; il fait rarement des interviews et a tendance à refuser d’exprimer publiquement son opinion. Mais cette année, il a mis de côté sa réticence habituelle, distribuant des citations cinglantes comme s’il s’agissait de flûtes de Champagne dans le Wolseley. Il a écrit des chroniques fulgurantes faisant honte à l’incompétence du gouvernement, certaines dans ce journal, d’autres ailleurs. Son travail a contribué à faire comprendre à quel point tout le monde se débrouillait mal et a montré aux autres figures de proue de l’industrie comment ils devraient se comporter (King lui-même nierait probablement toute suggestion d’une telle chose, mais il a établi une norme brillante est évident). Il y en a eu d’autres qui ont fait des choses similaires, comme Charlie Gilkes du groupe Inception, mais King s’est démarqué. En outre, le service de livraison Corbin & King et les programmes de bons ont été une bonne idée: 100 pour cent des bénéfices ont servi à compléter les salaires du personnel en congé.

Claire Bosi, Harry Murray et Robin Hutson

Une entrée commune ici pour refléter les différents rôles joués dans une campagne pour un ministre de l’hôtellerie. La rédactrice en chef du magazine Chef & Restaurant, Claire Bosi, a initialement lancé la pétition, se demandant raisonnablement pourquoi «contrairement aux Arts ou aux Sports, nous n’avons pas de ministre dédié».

Malgré l’élan initial, la campagne a commencé à ralentir bien avant les 100 000 signatures requises pour que l’idée soit débattue par le Parlement. Harry Murray du Lucknam Park Hotel & Spa a repris sa cause sur Twitter, ce qui a conduit Robin Hutson du cochon et son équipe à créer la campagne sur les réseaux sociaux #SeatAtTheTable; en fin de compte, la pétition a recueilli le soutien de plus de 167000 personnes, dont Paul Ainsworth (photo ci-dessus), Marcus Wareing et Monica Galetti, et la question sera désormais abordée par le Parlement le 11 janvier.

Rachel Harty

Une des plaintes que beaucoup d’hospitalité ont eue est le sentiment d’être ignoré ou de voir leurs plaintes tombées dans l’oreille d’un sourd. Rachel Harty s’est toutefois assurée que les personnes au pouvoir entendent clairement ces frustrations en organisant deux manifestations en faveur de l’hospitalité. Des centaines de personnes se sont présentées au premier HospoDemo, y compris le chef Jason Atherton – lui-même l’un des chefs célèbres les plus bruyants cette année – avec la colonne gagnante de l’événement et une couverture télévisée. Une seconde a suivi.

Tous deux ont maintenu la conversation quand c’était si nécessaire et, comme Harty l’a dit plus tard à la cantine du personnel: «Tout ce que je peux dire, c’est que deux jours plus tard, Rishi Sunak a augmenté son soutien financier au secteur de l’hôtellerie, et on nous a dit de façon anecdotique que c’était en partie en raison de la première manifestation.

Trevor Gulliver

(Ben Broomfield)

St John Man Gulliver a gardé son œil attentif sur un seul endroit et un seul endroit: le centre de Londres. Le restaurateur a été l’une des premières voix à s’inquiéter du calme du centre-ville – et des dommages que cela pourrait avoir sur le reste de la capitale et le Royaume-Uni au-delà.

Comme Gulliver a travaillé à un niveau très local, sans surprise, son travail a reçu moins d’attention nationale que d’autres sur cette liste, mais il a tranquillement travaillé pour préserver l’avenir de ce qu’il appelle «London Town». Cela a été vital; il a joué un rôle primordial pour obtenir une réponse de Sadiq Khan – initialement si calme pendant tout cela – et pour rallier certains des plus grands noms de l’industrie à signer des lettres à la mairie et au-delà pour faire avancer les choses. Bien que beaucoup méritent d’être félicités pour son franc-parler, Gulliver a canalisé sa colère dans un plan clair pour aider la ville à survivre et ne s’est jamais calmé, même lorsque le premier verrouillage a été levé, continuant à faire campagne pour que l’hospitalité puisse survivre à l’hiver. Un avant-gardiste prophétique, et un qui n’a jamais relâché.

Tom Kerridge

(Nom du programme: Tom Kerridge Christmas Special – TX: n / a – Episode: Tom Kerridge Christmas Special (No. n / a) – Sous embargo pour publication jusqu’à: n / a – Photo montre: Turkey roll Tom Kerridge – (C) Outline Productions – Photographe: Outline Productions / Outline Productions)

Kerridge a été un défenseur franc de son industrie tout au long de 2020, mais c’est une publication Instagram en colère qui a peut-être fait la plus grande différence. En juillet, Kerridge s’est plaint de 27 clients qui ont fait une réservation au Kerridge’s Bar and Grill, mais qui ne sont pas arrivés: «VOUS mettez les emplois des gens plus en danger … Nous avons mis les niveaux de personnel au nombre de couverts réservés et quand vous ne vous présentez pas, cela nous coûte maintenant, ce qui à son tour obligera à prendre des décisions très inconfortables et difficiles concernant les niveaux de dotation », a-t-il écrit. «Vous êtes le pire type d’invité, et c’est« égoïste ». J’espère que vous vous regardez bien… »

Bien que «no show» ne soit pas nouveau, le message a pris de l’ampleur, attirant des dizaines de milliers de likes, et bientôt d’autres ont pris la parole alors que les émissions de télévision et de radio se sont soudainement intéressées. Cela a déclenché la campagne #nomorenoshows, qui a vu surgir 450 panneaux d’affichage avec le message à travers Londres et Manchester et d’innombrables publications sur les réseaux sociaux. Ce n’était peut-être rien de plus qu’une diatribe Instagram, mais cela a fait un point de discussion public sur quelque chose dont l’industrie discutait en privé depuis des années.