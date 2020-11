UNE

une deuxième manifestation appelant à plus de soutien gouvernemental pour l’industrie hôtelière en difficulté a été organisée début décembre.

Suite aux manifestations d’octobre auxquelles ont participé Jason Atherton, Tom Aikens et Yotam Ottolenghi, le nouvel HospoDemo se rendra sur la place du Parlement le 7 décembre à 11 heures. Après le premier rallye, Rachel Harty a déclaré au Standard que «si rien ne change, nous recommencerons».

Citant des chiffres de Public Health England, Harty a écrit sur Instagram: “THE FINAL STRAW. Les dernières preuves montrent que seulement 2% des transmissions COVID peuvent être retracées dans les établissements d’accueil, mais le gouvernement britannique pense qu’il est plus sûr d’aller dans un gymnase, une file d’attente de supermarché très fréquentée, faire les courses de Noël ou regarder un match de football avec 4 000 fans.

«Alors que nous nous préparions à rouvrir nos activités, les nouvelles restrictions de niveau à partir du 2 décembre font de l’hospitalité le bouc émissaire une fois de plus. La perte du commerce vital de Noël sera la paille finale pour de nombreux restaurants, bars, pubs et hôtels. dans l’espoir de survivre jusqu’en 2021. »

L’annonce est intervenue après la déclaration du Premier ministre lundi, qui a clarifié les nouvelles règles pour les restaurants, pubs et bars ouverts aux niveaux 1, 2 et 3. Dans le cadre du nouveau système, alors que les concerts avec des milliers de participants seront autorisés, les entreprises de niveau 2 ne peut servir de l’alcool qu’avec des «repas copieux» et les pubs et bars doivent fermer, sauf s’ils fonctionnent comme des restaurants. En tant que tels, des milliers de pubs «mouillés» – ceux qui font leur argent avec les boissons – font face à la ruine financière.

Dans sa publication sur HospoDemo sur Instagram, Mme Harty a appelé les employés de l’hôtellerie à la rejoindre sur la place du Parlement, armés de casseroles et de poêles, «pour que ceux qui prennent les décisions qui tuent notre industrie nous entendent haut et fort.

Il y a un sentiment répandu parmi beaucoup d’hospitalité que l’industrie a été traitée injustement, aggravée hier par l’annonce du gouvernement concernant les «bulles de Noël», qui permet à jusqu’à trois ménages de se mélanger à la maison, mais interdit de se réunir dans les restaurants et les pubs.

Hier, Lucy Yardley, professeur de psychologie de la santé à l’Université de Bristol et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a averti que les personnes qui se mélangeaient à l’intérieur à la maison étaient susceptibles d’être plus à risque que celles qui se rendaient au pub. Lorsqu’on lui a demandé par l’émission Today de Radio 4 si trop de poids avait été accordé aux dangers supposés que représentent les pubs, plutôt qu’aux risques à la maison, Mme Yardley a déclaré: “ Je pense que c’est absolument vrai et nous pouvons le voir dans les preuves car une grande partie de l’infection se propage à la maison… les pubs sont en fait mieux ventilés et nettoyés plus régulièrement toutes les heures que nous ne le faisons chez nous.

Les appels interviennent alors que la date actuelle du cas montre que plus de la moitié des arrondissements de Londres constatent une baisse des cas confirmés de Covid-19, les taux d’infection se dirigeant actuellement vers des niveaux de type 1 dans le centre de Londres.