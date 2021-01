Les hot-dogs sont une option simple mais avec de nombreuses options. Cette version de Hotdogs colombiens combine la saveur de l’ananas, de la coriandre, de la sauce rose et des frites.

Pour préparer des hot-dogs à la colombienne, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 tasses d’eau

Sauce Ă la coriandre

3 grandes saucisses Ă hot-dog

3 Demi-lunes de pain

Sauce Ă l’ananas

Sauce rose

Frites hachées

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une casserole, ajoutez 2 tasses et portez Ă Ă©bullition. Ajoutez ensuite les saucisses et faites cuire 5 minutes ou elles sont un peu gonflĂ©es. Une fois terminĂ©, retirez les saucisses et Ă©gouttez-les. RĂ©server.Chauffer les demi-lunes de pains au grille-pain ou dans une poĂȘle ou un comal.Placez les saucisses sur les pains, ajoutez la sauce ananas, la sauce coriandre et la sauce rose au goĂ»t (plus il y en a mieux c’est) Terminez en incorporant les frites Ă©crasĂ©.

Si vous souhaitez prĂ©parer le sauce Ă l’ananas Ă partir de zĂ©ro, voici la recette:

Ingrédients:

2 tasses d’ananas pelĂ© et coupĂ© en morceaux

1/3 tasse d’eau

2 Âœ cuillĂšres Ă soupe de sucre (ou au goĂ»t, cela dĂ©pend de la douceur que vous voulez)

1 ÂŒ cuillĂšre Ă cafĂ© de fĂ©cule de maĂŻs

Jus de œ citron

Préparation:

MĂ©langez l’ananas avec de l’eau jusqu’Ă obtenir une sauce. Passer ensuite le mĂ©lange dans une passoire pour retirer la pulpe.Dans une casserole Ă feu moyen-doux, ajouter le mĂ©lange d’ananas, le sucre et le jus de citron. Remuer et cuire 10-15 minutes.Dans un verre, mĂ©langer la fĂ©cule de maĂŻs avec une cuillĂšre Ă soupe d’eau jusqu’Ă ce qu’elle n’ait pas de grumeaux et la verser dans le mĂ©lange de sauce Ă l’ananas.MĂ©langer et cuire jusqu’Ă Ă©bullition sans arrĂȘter de remuer jusqu’Ă ce que la sauce Ă©paississe. Ceci pendant environ 4 minutes, retirer du feu et transfĂ©rer la sauce dans un rĂ©cipient.

Nous recommandons: les tripes à la madrilÚne, les Tequeños vénézuéliens.

DĂ©couvrez plus de recettes sur notre YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos recettes fraĂźchement sorties de la cuisine.

Article précédentCallos a la Madrileña