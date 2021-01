U

Les acheteurs de K ont afflué pour acheter des produits Hotel Chocolat tandis que les succursales du détaillant fermaient pour verrouillage, ce qui l’aidait à stimuler les ventes.

Le détaillant et chocolatier a déclaré que le chiffre d’affaires total du groupe pour les 13 semaines jusqu’au 27 décembre avait augmenté de 19% et que pour les 26 semaines à la même date, le chiffre d’affaires s’était amélioré de 11%.

Il a connu une croissance au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon.

Le directeur général Angus Thirlwell a déclaré que la croissance en ligne au cours de la période avait dépassé les attentes.

Cela a aidé à compenser une partie des perturbations de Covid-19, notamment la nécessité de fermer temporairement des magasins pour des fermetures, comme pendant l’importante saison des fêtes, avec des fermetures en novembre conformément aux directives du gouvernement.

À Londres, les magasins qui avaient rouvert début décembre ont dû fermer à nouveau lorsque les règles de niveau 4 sont entrées en vigueur.

Thirlwell a déclaré au Evening Standard: «Nous avons certainement vu beaucoup de fidèles abonnés à la marque [go online], et nous avons également réussi à recruter de nouveaux clients. »

Il a ajouté que les cadeaux étaient élevés pendant cette période et que de nombreuses personnes «recherchaient un peu de bonheur dans une période misérable et envoyaient des cadeaux».

Le détaillant a pu faire face à une forte augmentation des commandes en ligne après avoir doublé la taille de son entrepôt l’année dernière.

Elle compte 125 magasins au Royaume-Uni, 18 au Japon et 4 aux États-Unis.

Thirlwell a déclaré: «Nous avons accéléré plusieurs de nos initiatives de croissance numérique au cours de l’année dernière et pouvons clairement voir l’énorme potentiel à venir. Bien qu’il y ait encore de l’incertitude liée à la pandémie à court terme et des coûts accrus pour y réagir, je suis de plus en plus confiant qu’à moyen terme, nous pouvons générer une croissance supplémentaire significative au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon.