Plusieurs acteurs et producteurs de dramatiques NBC ont signé une pétition demandant à la chaîne de reporter la diffusion prévue de l’événement en direct du président Donald Trump ce soir.

Law & Order: Mariska Hargitay de SVU et Chris Meloni, le créateur de This Is Us Dan Fogelman et beaucoup de ses membres de la distribution et l’ancien producteur exécutif Blindspot / actuel de Connecting Martin Gero sont parmi les signataires de la lettre, rapporte THR.com.

Ils rejoignent d’autres grands noms hollywoodiens – tels que JJ Abrams, Ava duVernay, Greg Berlanti, Aaron Sorkin et Damon Lindelof – qui protestent contre la décision du réseau de diffuser l’événement de Trump en même temps que le candidat à la présidentielle Joe Biden tient une mairie similaire sur ABC. .

Trump et Biden avaient initialement prévu de participer à leur deuxième débat en personne ce soir. Mais après que Trump a été diagnostiqué avec COVID-19 le 2 octobre et a passé plusieurs jours à l’hôpital militaire Walter Reed, la Commission non partisane sur les débats présidentiels a changé le format pour une rencontre virtuelle. Trump s’est ensuite retiré de l’événement et Biden a accepté de répondre aux questions des électeurs lors d’un événement ABC. Le président a accepté plus tard de tenir sa propre mairie sur NBC. La décision du réseau Peacock de programmer la mairie de Trump en même temps que l’événement ABC de Biden (8 / 7c) a suscité des critiques instantanées lorsqu’elle a été annoncée plus tôt cette semaine.

La lettre de protestation est adressée au président de NBCUniversal Jeff Shell, au président de NBCUniversal News Group Cesar Conde et au PDG de Comcast Brian Roberts. Il dit que les signataires ont été «dévastés» d’apprendre les horaires contradictoires et a soutenu que «ce n’est pas une question partisane. Il s’agit de la santé politique de notre démocratie. »

Il poursuit: «En acceptant de diffuser son hôtel de ville en contre-programmation en face de la mairie du vice-président Biden sur ABC, vous permettez le mauvais comportement du président tout en sapant la Commission du débat présidentiel et en rendant un mauvais service au public américain.

Outre les signataires susmentionnés, la lettre porte également les noms de: This Is Us stars Sterling K. Brown, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Justin Hartley, Chris Sullivan, Chrissy Metz, Susan Kelechi Watson et Jon Huertas; Le co-créateur de Power Courtney Kemp; Will & Grace vétérinaire Debra Messing; Le créateur de l’aile ouest Aaron Sorkin; uberproducer Greg Berlanti; le créateur black-ish Kenya Barris; Légendes de demain EP Marc Guggenheim; Le Vampire Diaries EP Julie Plec et le créateur de Buffy contre les vampires Joss Whedon.

