«Hoy Cobré» la nouvelle vidéo de Bad Bunny avec Snoop Dog est incroyable

Le plus grand représentant du genre urbain aujourd’hui, Bad Bunny d’après son profil officiel de Instagram était en charge de la promotion de son dernier clip, c’est l’une des nouvelles chansons qui est disponible dans sa production record la plus récente.

Exactement, on parle de “Hoy cobré”, un single dans lequel apparaît le rappeur de renommée internationale Snoop Dogg, et comme nous venons de le mentionner, dont la chanson est incluse dans son album “La dernière tournée du monde”, le premier album entièrement en espagnol en tête du palmarès musical du Billboard 200.

Dans le tant attendu vidéo musicale, réalisé par Stillz, notre protagoniste apparaît: Bad Bunny, debout sur le toit d’une remorque mobile particulière sur une autoroute déserte et au milieu d’une tempête de sable, avec des dollars volant pendant que l’artiste tente de garder son équilibre et de rester à l’intérieur pied, quelque chose qui semble un peu difficile.

Pendant ce temps, le célèbre rappeur américain Snoop Dogg joue le rôle d’un gérant de magasin dans lequel il tente de résoudre la situation après qu’un employé du même blâme le chanteur portoricain pour avoir fumé à l’intérieur du site susmentionné.

Suivez l’histoire tout au long de la chanson, ce qui devient très drôle car, tout ce que l’employé avait fait pour suivre les règles de l’établissement était vain, car au final “le patron” lui dit que Bad Bunny peut faire quoi veulent, immédiatement après, nous pouvons voir l’interprète dans différents changements de tenue, les mêmes qui étaient dans ce qui est apparemment un magasin exclusif.

Il est à noter que les deux artistes ne sont pas étrangers l’un à l’autre, puisqu’ils avaient déjà participé à une occasion auparavant, pour une publicité pour une marque de bière mexicaine bien connue, de grands créateurs de divertissement de type promotionnel.

Rappelons-nous également que “The last tour the world”, le troisième que Bad Bunny lance en 2020, et précisément dimanche dernier, il a réussi à être le premier album entièrement en espagnol à figurer en tête du palmarès musical du Billboard 200 en 64 ans d’histoire de la liste.

Le record d’une position dans les premières positions d’un album entièrement en espagnol sur la liste susmentionnée a été détenu par Bad Bunny lui-même, qui en début d’année a atteint la deuxième position sur la liste le 14 mars avec son album “YHLQMDLG”.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces informations, nous expliquons: La liste Billboard 200 classe les albums les plus populaires de la semaine aux États-Unis, et à travers l’histoire, seuls deux autres albums en espagnol ont atteint le top cinq du Billboard 200: “Aimer c’est se battre”, de Maná, et “Oral Fixation”, de Shakira: Vol.1, en 2006 et 2005 respectivement.

En revanche, Bad Bunny a été l’artiste le plus écouté sur Spotify en 2020, avec plus de 8 000 millions de reproductions, dont près de la moitié provenant de «YHLQMDLG», également l’album le plus écouté au monde à travers le célèbre plateforme.

Le Portoricain clôt ainsi une saison de succès au cours de laquelle il a reçu des nominations pour le “Latin Grammy” et le même “Grammy”, il a également fait la couverture du magazine Rolling Stone et s’est produit au Super Bowl avec Shakira et Jennifer López, sans oublier que Il est également apparu sur la couverture du magazine Play Boy, où il arborait un look phénoménal, tout à fait dans le style de la célèbre marque de contenu pour adultes.