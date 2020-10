Huawei a tweeté qu’il révélerait sa série Mate 40 le 22 octobre, probablement le dernier de ses téléphones à avoir des puces Kirin – du moins dans un avenir prévisible – en raison de la pression économique actuelle des États-Unis.

Richard Yu, PDG de l’unité commerciale grand public de Huawei, a déclaré lors d’une conférence le 7 août que “cette année pourrait être la dernière génération de puces haut de gamme Huawei Kirin.” Les États-Unis ont accusé Huawei d’intégrer des portes dérobées dans l’infrastructure réseau, apparemment pour aider les efforts d’espionnage du gouvernement chinois. Huawei a nié les accusations d’espionnage de l’administration Trump.

Mais l’administration Trump a placé Huawei et 114 de ses filiales sur sa liste d’entités en mai 2019, ce qui signifiait que les entreprises américaines n’étaient pas en mesure de vendre la technologie à l’entreprise sans l’approbation explicite du gouvernement américain.

Cela signifiait également que Google était interdit de faire affaire avec Huawei, empêchant Huawei d’obtenir une licence Android et gardant les applications Google hors des appareils Huawei. En mai, le département américain du commerce a publié une règle d’exportation modifiée pour bloquer les expéditions de semi-conducteurs à Huawei.

Cette règle d’exportation empêchait les fabricants étrangers de semi-conducteurs qui utilisent des logiciels et des technologies américains dans leurs activités d’expédier leurs produits à Huawei à moins d’avoir d’abord obtenu une licence des États-Unis. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, aurait interrompu les commandes de l’unité HiSilicon de Huawei en mai suite à la nouvelle règle américaine.

On ne sait pas encore quand les appareils Mate 40 seront livrés aux clients, mais des rumeurs suggèrent que Huawei introduira les éditions Mate 40 et Mate 40 Pro. Le Mate 40 Pro devrait avoir un écran de 6,7 pouces, le Mate 40 atteignant 6,5 pouces. Android Authority dit que les appareils pourraient être vendus entre 1 200 € et 1 300 € (ou 1 400 $ à 1 500 $).