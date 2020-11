C

hris Froome franchira l’arrivée de la Vuelta à Madrid dimanche à environ trois heures du vainqueur de la course, Geraint Thomas est à domicile pour soigner une fracture de la hanche tandis que le mois dernier, Mark Cavendish a suggéré en larmes que Gent-Wevelgem pourrait être sa dernière course de vélo.

Cavendish a depuis renié cette menace mais, avec Froome et lui maintenant 35 ans et Thomas juste un an de retard, ce trio est au crépuscule de leurs jours de course.

Mais plutôt que d’indiquer le début de la fin d’une période de domination britannique du cyclisme sur route, il y a des signes d’une nouvelle race émergente, dont beaucoup sont relativement inconnues du grand public britannique.

Tao Geoghegan Hart a longtemps été considéré comme un futur talent et, lorsque Thomas a été renversé par une bouteille d’eau jetée, le Londonien a prouvé un plan B admirable pour Ineos Grenadiers pour gagner le Giro d’Italia.

Reste à voir si Geoghegan Hart aura maintenant la chance de donner suite à ce succès du Giro. Egan Bernal est toujours l’élu apparent d’Ineos Grenadiers, mais la scoliose qui a fait dérailler sa défense du Tour de France n’est apparemment pas une solution miracle qui pourrait donner à Geoghegan Hart encore plus d’opportunités en tant que chef d’équipe la saison prochaine.

en relation

Mais il y a aussi Thomas à affronter, le Gallois catégorique qu’il a des affaires inachevées au Tour, et une autre menace britannique d’Adam Yates, qui rejoint l’équipe à la fin de cette année. À 25 ans, Geoghegan Hart est encore loin de son apogée en tant que pilote du Grand Tour, ce qui rend son succès sur le Giro d’autant plus impressionnant. Pendant ce temps, Yates et le jumeau Simon, vainqueur de la Vuelta 2018, en sont maintenant à leurs meilleures années à 28 ans.

Et Geoghegan Hart veut naturellement plus de succès britannique. Il a déclaré à Standard Sport: «Le groupe britannique des 26/27/28 est vraiment fort et j’espère vraiment que nous nous poussons mutuellement. Nous faisons beaucoup de course les uns contre les autres et cela nous aidera lorsque nous travaillons ensemble à des événements comme les championnats du monde et les Jeux olympiques.

Il n’a pas caché son pari préféré à la Vuelta, allant avec son compatriote de Hugh Carthy sur son coéquipier Ricard Carapaz dans la lutte pour la gloire globale.

A Carthy, un véritable talent du Grand Tour a émergé en dehors de la bulle Sky / Ineos avec le Lancastrien s’imposant sans faute sur la prestigieuse ascension d’Angliru.

Et Geoghegan Hart pense qu’il y a encore plus à venir. «J’encourage Hugh à 100% car il est un cavalier sous-estimé», a-t-il déclaré à propos du Carthy précédemment non annoncé. «Cela va changer dans les prochaines années car il est un vrai personnage, un gars formidable à côtoyer.

Mais les espoirs britanniques vont au-delà des frères Yates, Geoghegan Hart et Carthy dans les années à venir. Fred Wright a pris la quatrième place lors de l’étape de la Vuelta de jeudi.

(.)

Wright, comme Geoghegan Hart, est originaire de Londres, tout comme Ethan Hayter, également avec Ineos et vainqueur du Giro junior. En outre, Tom Pidcock, le leader non officiel de l’équipe britannique lors des récents Championnats du monde, alors qu’il n’avait que 21 ans.

Alors que les Britanniques du milieu à la fin des années 20 émergent actuellement avec aplomb, la suggestion de Geoghegan Hart est que le niveau ci-dessous pourrait être encore meilleur.

“Le groupe qui arrive à partir de 19, 20, 21 ans, est à nouveau très fort et vous espérez qu’ils se poussent”, dit-il.

Suivre les traces des sept victoires du Grand Tour de Froome, du Tour de France et du succès olympique de Thomas, ou des 48 victoires d’étapes du Grand Tour de Cavendish ne seront pas une mince affaire. Mais la prochaine génération relève le défi.