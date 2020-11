H

ugh Carty a conservé la troisième place de la 14e étape de mercredi de la Vuelta a Espana alors que Primoz Roglic tentait de prolonger son avance au classement général.

Roglic avait catapulté Ricard Carapaz pour prendre la tête après le contre-la-montre individuel en montagne d’hier et tenté de prolonger cet avantage de 39 secondes sur les concurrents de tête jusqu’à l’arrivée à Ourense.

Mais les deux Carapaz ont tous deux réussi à franchir la ligne en même temps que le Slovène. Carthy reste 47s en tête avec quatre jours de course à faire.

Un groupe de cinq coureurs a fait une pause plus tôt dans l’étape avec Tim Wellens devançant le Canadien Michael Woods pour la victoire, la deuxième par le Belge dans la course de cette année.

Après sa victoire, Wellens a déclaré: «Ce n’est pas facile de gagner. J’ai dû vraiment me battre pour entrer dans l’échappée et tous mes compagnons d’échappée étaient des rieders vraiment forts. J’ai senti Woods arriver mais soudainement la ligne d’arrivée était là et je suis passé le premier.

Il n’y a pas eu de changement majeur dans le classement général malgré les tentatives de Roglic, qui semble pour l’instant le coureur le plus fort du peloton comme il l’avait fait au Tour de France jusqu’à être battu à la victoire sur l’avant-dernière étape.

Carthy, quant à lui, s’est engagé à attaquer dans les derniers jours de collines, y compris une avant-dernière étape ardue samedi.

Il a dit: «Je n’ai rien à perdre maintenant, donc je pense que je vais jouer. Avec la victoire d’étape et plusieurs autres performances de haut niveau, je n’ai plus rien à perdre. Je ferai de mon mieux et, si les choses se passent comme elles l’ont fait jusqu’à présent, je ne vois aucune raison pour laquelle je ne peux pas essayer.