L’acteur de 60 ans a déclaré à The Late Show avec Stephen Colbert qu’il était «plutôt fier» d’avoir des anticorps contre Covid-19 après avoir éprouvé des symptômes du virus plus tôt cette année.

Il a d’abord réalisé qu’il était malade quand il a vaporisé du parfum sur son visage et qu’il ne pouvait rien sentir.

“Ma femme et moi l’avons eu – il y a longtemps en hiver”, a déclaré Grant. “J’ai des anticorps, je suis plutôt fier d’eux, donc nous n’allons pas l’obtenir, je ne pense pas.

«Je pense que je l’ai eu en février. J’ai eu un test d’anticorps, il y a seulement un mois. J’ai toujours ces anticorps, donc je sais que c’était ça. “

L’acteur Undoing a ensuite décrit ses symptômes. «Cela a commencé comme un simple syndrome très étrange dans lequel j’ai continué à transpirer terriblement», a-t-il déclaré.

«C’était comme un poncho de sueur, vraiment embarrassant. Ensuite, mes globes oculaires ont semblé environ trois tailles trop gros et cette sensation comme si un homme énorme était assis sur ma poitrine – Harvey Weinstein ou quelqu’un.

Hugh Grant joue aux côtés de Nicole Kidman dans The Undoing

/ HBO)

«Je pensais que je ne savais pas ce que c’était. Puis je marchais dans la rue un jour et je me suis dit «Je ne peux rien sentir», et vous commencez à paniquer.

«À ce moment-là, les gens commençaient tout juste à en parler comme un symptôme.

«Et j’ai commencé à renifler des fleurs, rien. Et vous êtes de plus en plus désespéré. J’ai commencé à renifler dans les poubelles. Tu sais, tu veux renifler les aisselles des inconnus parce que tu ne peux rien sentir.

«Je suis finalement rentré chez moi et j’ai vaporisé le Chanel n ° 5 de ma femme directement sur mon visage. Je ne pouvais rien sentir, mais je suis devenu aveugle.

Grant a dit à Colbert qu’il avait joué avec les Barbies alors qu’il était en quarantaine avec ses enfants et il a déclaré: «Pour commencer, je pense que je suis juste gentil et puis j’ai réalisé que même après que mes filles se soient couchées, je joue toujours avec les Barbies.

«J’ai aimé les faire tomber amoureux, ils se sont beaucoup aimés, ces deux Barbies.

«L’un d’eux était Barbie et l’un d’eux était Elsa de Frozen. Ils ont développé une liaison.

«J’ai pris des photos d’eux en train de s’embrasser et je les ai envoyés à des amis, c’est ce qui se passe dans un très long verrouillage.»

