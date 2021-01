T

Aujourd’hui, l’adaptation par Netflix du premier roman primé du Booker Prize d’Aravind Adiga, The White Tiger, arrive sur nos écrans. Cette comédie brillamment sombre, explorant les privilèges et les divisions entre les castes en Inde, met en vedette la star du cinéma hindi Rajkummar Rao et la toujours très regardable Priyanka Chopra Jonas en tant que couple riche à l’emploi duquel vient le jeune Balram, un conducteur passionné comme la moutarde déterminé à être le meilleur serviteur possible – mais c’est le relativement inconnu Adarsh ​​Gourav, comme Balram, qui prouve qu’il peut voler une scène d’un simple coup d’œil.

D’un village rural du district de Gaya aux hauteurs vertigineuses de Delhi, le film n’est que l’un des nombreux films qui s’étalent à travers l’Inde, dépeignant à la fois les bizarreries adorables du pays et ses dessous sombres. Mais ce n’est pas toujours facile de mettre l’Inde à l’écran. Souvent, les films entrent dans un genre performatif, projetant l’idée du cinéaste d’un lieu «mystique» inconnu, à l’image du pays et des gens qui y vivent. Ce sont ceux qui utilisent la beauté naturelle du pays comme un compliment, sans se dérober aux choses difficiles, qui finissent par briller. Voici quelques-uns des meilleurs films qui explorent l’Inde.

Slumdog Millionaire

(

La représentation de Boyle de Mumbai est fascinante

/ Document)

Slumdog Millionaire n’était pas sans controverses – le film a fait l’objet de critiques en Inde, notamment d’allégations selon lesquelles il colportait des récits idéalistes sur la pauvreté. Même The White Tiger souligne l’irréalité du film – après avoir noté les différences entre les riches et les pauvres, Balram se lamente: «J’ai été piégé, et ne croyez pas une seconde qu’il y a un jeu télévisé d’un million de roupies que vous pouvez gagner pour en sortir . »

Mais malgré l’invraisemblance de l’intrigue, la représentation de Mumbai par Danny Boyle est fascinante. On a l’impression que la force vitale de l’Inde, la ville qui a le plus de personnalité, et les rebondissements cinématographiques du film mettent en évidence les bizarreries cachées qui se cachent au plus profond de soi.

Gratuit sur All4 et disponible à la location sur Prime Video et ailleurs

Aime Sonia

(

Le film est basé sur des histoires vraies de trafic sexuel international d’enfants

/ Document)

Pour vraiment représenter un lieu, vous ne pouvez pas tourner le dos aux problèmes difficiles qui y existent. Love Sonia est un film américano-hindi basé sur des histoires vraies de trafic sexuel international d’enfants. Chaque jour, environ 200 femmes et filles sont portées disparues en Inde. Dans le film de Tabrez Noorani, la sœur de Sonia Preeti est vendue dans le commerce par le père endetté des filles; Sonia est bien décidée à la sauver, se mettant en danger. Mais alors que la recherche de Sonia traverse les continents, le film va au-delà de l’Inde – un message à l’Occident que le commerce de la chair n’est pas simplement un problème du tiers monde. Enraciné dans des événements réels, Love Sonia est un récit captivant aux conclusions dévastatrices.

Disponible à la location sur Prime Video

Lion

(

Saroo de Dev Patel tente de retrouver sa famille biologique

/ AP)

Si vous pouvez arrêter de pleurer assez longtemps pendant ce film pour le regarder, vous verrez une histoire déchirante. Saroo, le plus mignon des petits enfants indiens, perd son frère dans une gare. Il se recroqueville pour dormir mais découvre, après son réveil, que le train à l’arrêt dans lequel il s’est caché est maintenant à des kilomètres à Calcutta. Il ne parle pas la langue et ne se souvient que de la version baby-speak du nom de son village. Finalement, et heureusement, le garçon est adopté par un couple australien (Nicole Kidman et David Wenham) et déménage en Tasmanie.

Dev Patel joue le Saroo adulte, hanté par son passé et une envie croissante de retrouver sa famille biologique. En utilisant Google Maps et ses propres souvenirs fracturés, il reconstitue son passé, conduisant aux retrouvailles les plus émouvantes. C’est un larmoyeur à coup sûr – mais la chose la plus extraordinaire à propos de ce film est qu’il s’agit d’une histoire vraie, basée sur l’autobiographie de Saroo Brierley A Long Way Home. Les liens étroits entre les habitants du village sont magnifiquement représentés – lorsque finalement Saroo retourne chez lui, ce sont les habitants qui le conduisent bientôt à sa mère.

Disponible à la location sur Prime Video et ailleurs

Le Darjeeling Limited

(

Le film d’Anderson parvient à capturer la beauté unique de l’Inde

)

Écoutez-moi avec celui-ci. Culturellement, ce film ne s’intéresse pas vraiment au fait que trois hommes blancs riches font un “ voyage spirituel ” à travers un pays autrefois colonisé par des gens qui leur ressemblaient. Espérons que nous pourrons mettre cela sur le compte de la satire. Mais peu importe, c’est une création de Wes Anderson, ce qui signifie que c’est beau. Et l’Inde est d’une beauté unique. Les marchés sont chaotiques mais invitants, les couleurs sont vibrantes, presque écrasantes. Il y a une esthétique typiquement andersonienne, bien sûr – mais elle est aussi si proche de la réalité de ce que ressent l’Inde lorsque vous y êtes.

Disponible à la location sur Prime Video et ailleurs

joue la comme Beckham

(

Le film parfait sur l’arrivée à l’âge adulte pour chaque adolescent britannique et asiatique

/ CONSEIL DU FILM)

“Qui veut faire aloo gobi quand on peut plier une balle comme Beckham?” Eh bien, comme ce film nous le dit, nous pouvons faire les deux. Le film parfait sur l’arrivée à l’âge adulte pour tous les adolescents britanniques et asiatiques, la comédie de Gurinder Chadha a tout – Jesminder passe par ‘Jess’, des parents indiens traditionnels trop dramatiques qui croient que les compétences culinaires de Jess sont plus importantes que “montrer ses jambes nues à de parfaits inconnus” (jouer au football), un énorme mariage indien culminant et la combinaison de saris et de chaussures de football.

La meilleure représentation de la famille indienne vient peut-être de leur attachement simultané aux traditions et de leur ouverture à inviter les autres dans leur culture. Le père de Jess, avec véhémence contre le désir de Jess de jouer au football, se retrouve dans la scène finale en train de jouer au cricket avec l’entraîneur de football de sa fille et son amour. C’est une métaphore incroyablement touchante pour un film qui tisse deux cultures ensemble.

Un garçon convenable

(

Lata n’est pas intéressée à trouver un mari convenable

/ BBC / Point de vue)

La mini-série 2020 de la BBC adaptée du roman de Vikram Seth, qui se déroule dans l’Inde post-partition, suit Lata, une étudiante universitaire du nord de l’Inde dans la période qui a suivi la partition. C’est à la fois un commentaire historique et une histoire classique, d’une jeune femme voulant se frayer un chemin. La mère de Lata ne cesse de dire à sa fille qu’elle est la prochaine en ligne pour le mariage, mais l’étudiant en littérature n’est pas intéressé à trouver “ un garçon convenable ”.

Alors que l’adaptation semble légèrement faible par rapport au roman – qui se trouve être l’un des plus longs de langue anglaise – les acteurs dépeignent habilement les complexités de la discorde interreligieuse dans une société qui tente de se reconstruire.

Matchmaking indien

(

Sima se nomme la meilleure entremetteuse de Mumbai

/ Netflix)

La partie la plus amusante de l’émission de rencontres indienne de Netflix est de la regarder avec une personne non indienne. Des halètements et des cris de “C’est une chose horrible à dire!” en réponse à ce qui, pour nous, ne sont que des commentaires classiques de tante indienne.

Sima, la femme surnommée la meilleure entremetteuse de Mumbai, incarne l’honnêteté brutale. «En apparence, elle va bien, mais elle n’est pas photogénique», dit-elle avec désinvolture. Et il y a beaucoup de choses problématiques dans la série – la peau claire étant louée et priorisée; «bonne famille» avait l’habitude de balayer les problèmes de caste; on dit constamment aux femmes d’être flexibles.

Cependant, si les services de Sima ne sont disponibles que pour ceux qui en ont les moyens, cela indique à quel point le mariage arrangé est répandu et normal en Inde. Cela met également en évidence à quel point il est inexact de confondre mariage arrangé et mariage forcé – Sima se présente des “ correspondances ”, mais tout en sortant, le couple a le contrôle de savoir s’il veut un jour se revoir. Alerte spoiler: la plupart d’entre eux ne le font pas.