Si vous n’avez pas encore entendu parler de Readly, c’est le moment idéal pour en savoir plus sur le service d’abonnement aux magazines numériques qui, pour une durée limitée, offre aux nouveaux utilisateurs un essai gratuit d’un mois.

Avec plus de 5000 magazines disponibles auprès des principaux éditeurs britanniques – pensez à tout, de Vogue, Grazia et Cosmopolitan, à Time, Wired, Autocar et des milliers d’autres – vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui ne pourrait pas passer un après-midi heureux. parcourant certains de ses nombreux titres.

Non seulement il n’y a pas de limite au montant que vous pouvez lire chaque mois, mais chaque abonné peut avoir jusqu’à cinq profils à partager avec la famille – et vous pouvez même télécharger du contenu pour en profiter hors ligne.

Donc, que vous soyez un obsessionnel de la technologie désireux de rester au courant des dernières nouvelles sur tout ce qui concerne les gadgets, ou que vous envisagiez de redécorer et que vous soyez après toute l’inspiration que vous pouvez obtenir pour la maison, voici quelques-unes des nombreuses types de personnes qui bénéficieront certainement de l’essai gratuit de Readly…

1. Fanatiques de santé et de remise en forme

Vous voulez quelques conseils clés pour améliorer votre routine abdominale? Ou à la recherche de recettes saines à ajouter à votre répertoire? Les amateurs de fitness chevronnés et les novices trouveront d’excellents magazines sur Readly – de la santé des femmes et de la santé des hommes à des titres plus spécialisés, notamment Om Yoga et Running for Beginners.

2. Amoureux de la mode

Les mises à jour des tendances, l’inspiration des tenues et la haute couture peuvent tous être appréciés dans le cadre d’un abonnement numérique Readly – des hebdomadaires populaires tels que Grazia aux véritables bibles de la mode, y compris Vogue.

3. Cyclistes passionnés

Si vous avez besoin de motivation pour revenir sur votre vélo de confiance ou si vous voulez simplement rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde du cyclisme, ne cherchez pas plus loin que Readly, où vous trouverez Cycling Weekly, Cycling Fitness et bien plus encore.

4. Quiconque planifie un mariage

Ceux qui ont planifié un mariage savent à quel point il peut être fastidieux d’obtenir tous les détails. Avec un abonnement Readly – où vous pourrez lire Vous et votre mariage, Idées de mariage, ainsi qu’une foule de titres plus spécifiques à la région – trouver l’inspiration est un peu plus facile.

5. Passionnés de voitures

Autocar et Classic Car Weekly ne sont que deux des titres automobiles que les fans de quatre roues pourront apprécier. Même si les voitures ne sont vraiment pas votre truc, des titres comme What Car? sont là pour vous aider lorsque vient le temps d’acheter un nouveau véhicule.

6. Rénovateurs à la recherche d’idées d’intérieurs

Que vous souhaitiez admirer les lignes épurées du chic scandinave ou vous inspirer du caractère des maisons d’époque, quiconque envisage de changer son intérieur se perdra facilement dans les nombreux titres de maison disponibles sur Readly. Vous trouverez également de nombreux guides pratiques, notamment Create Your Dream Kitchen et The Ultimate Guide to Bathroom.

7. Les fans de voyages planifient leur prochain grand voyage

Peu de choses sont plus amusantes que de planifier vos prochaines vacances, même si pour le moment, nous sommes nombreux à ne pas savoir quand cela pourrait être. Avec Readly, vous pouvez vous émerveiller devant les emplacements de luxe de Condé Nast Traveler et Wanderlust ou découvrir des idées plus proches de chez vous dans Cornwall Life et Discover Britain – le tout sans limite quant au nombre de titres que vous décidez de lire.

8. Geeks de la technologie

Si vous cherchez à renforcer votre savoir-faire technologique, il existe un large éventail de publications informatives pour vous aider, que ce soit le manuel complet de Photoshop, PC Pro ou bien d’autres. Des titres tels que T3 et Wired tiendront également tout le monde au courant des nouvelles versions et des développements importants dans l’industrie.

Ce ne sont là que quelques exemples des titres disponibles sur Readly – dont vous pouvez profiter avec un essai gratuit d’un mois *. Après cela, Readly ne coûte que 7,99 £ par mois et les abonnements peuvent être annulés à tout moment.

* Des conditions s’appliquent. 18+. La promotion se termine le 31 août 2021. L’offre d’essai gratuit d’un mois est disponible une fois pour les nouveaux clients sans abonnement Readly actif uniquement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion. Après un mois, un abonnement standard de 7,99 £ par mois vous sera facturé, qui peut être annulé à tout moment. Veuillez préparer les conditions complètes disponibles en ligne ici avant de souscrire à l’offre. Promoteur: Readly.

