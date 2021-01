je

J’ai failli manquer cette commission parce qu’elle a atterri dans ma boîte de réception alors que mon tout premier cours de hula-hoop en ligne était sur le point de commencer. Ce n’est pas le sport de verrouillage le plus évident, mais les mendiants ne peuvent pas choisir.

Seulement deux semaines plus tôt, j’avais découvert les merveilles des piscines extérieures chauffées – toujours ouvertes au niveau 4 – et j’avais acheté un maillot de bain, un bonnet de bain et une adhésion au club. C’était absurde de se sentir si reconnaissant de pouvoir se changer à l’extérieur en plein hiver, mais au moins j’avais trouvé quelque chose pour garder la folie à distance. J’ai réussi à y aller trois fois avant qu’il ne se referme.

Avant de nager, il y avait du ballet en ligne; avant cela, il y avait le burlesque, le dessin, l’argile, le poinçonnage, la mode, la peinture, l’apprentissage de l’espagnol, l’apprentissage de l’ASL, la danse irlandaise et les jeux vidéo. Je vis seul et je suis aussi extraverti que possible, et les 10 derniers mois ont été un enfer. Comme une plante a besoin d’eau pour survivre, je me flétris lorsqu’elle est laissée sans contact social; parce que la solitude est souvent le seul choix depuis mars, j’essaye désespérément de m’occuper suffisamment pour oublier à quel point je suis triste.

Bien sûr, je ne suis pas le seul. Dans son étude menée fin novembre, la Mental Health Foundation a constaté que 45 pour cent de la population britannique s’était sentie anxieuse ou inquiète au cours des quinze dernières semaines. 25% se sentaient seuls – dont 34% des 25 à 34 ans – et 18% se sentaient désespérés. Environ la moitié seulement des jeunes ont déclaré qu’ils se débrouillaient bien ou très bien avec les restrictions, et un quart des jeunes de 18 à 24 ans avaient eu des pensées suicidaires.

Au moins j’ai toujours ma bulle sociale – j’espère que ce n’est pas une autre chose qu’ils nous prennent

Les montagnes russes de la réglementation n’ont pas non plus aidé; depuis octobre, nous vivons dans un état d’anxiété constant, conscients que tout ce que nous avons trouvé pour rendre la vie supportable peut nous être enlevé à tout moment. Aimez-vous rencontrer vos amis à l’intérieur? Trop tard, c’est désormais interdit. Les voir sur une terrasse extérieure? Plus autorisé, désolé. Enfer, envie de s’asseoir sur un banc de parc en janvier et de rattraper brièvement quelqu’un? Hah! Interdit aussi.

L’angoisse prend de nombreuses formes; parfois c’est brutal, comme c’était le cas lorsque le troisième lockdown a été annoncé lundi. La plupart du temps, c’est une douleur sourde et constante en arrière-plan, qui grandit lentement à l’intérieur de vous, plus vous êtes coincé seul à l’intérieur. Pourtant, le pire de tout cela est de savoir que cette épreuve épuisante et angoissante est la bonne chose à faire.

D’une certaine manière, j’envie les négateurs; au moins leur fureur (mal placée) leur donne un but. Au lieu de cela, j’ai passé des jours à espérer que le gouvernement appellerait à un autre verrouillage avant d’éclater en pleurant quand il l’a fait. Au moins, j’ai toujours ma bulle sociale – j’espère que ce n’est pas autre chose qu’ils nous enlèvent.

La chose la plus étrange s’est produite ce matin. Je me suis réveillé, j’ai attrapé mon téléphone et c’était là: une bonne nouvelle. Les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff semblaient prêts à remporter les deux sièges dans le Géorgie Deuxième tour du Sénat. La victoire signifie que le parti aura le contrôle du Sénat, mais aussi bien plus que cela. Warnock, le fils d’un cueilleur de coton, sera le premier sénateur noir à représenter la Géorgie, et seulement le deuxième à représenter un État du Sud. Le triomphe de Warnock et Ossoff serait également le couronnement de Stacey Abrams, qui a perdu aux élections au poste de gouverneur de l’État en 2018, puis s’est engagé à lutter contre la suppression des électeurs. Ses efforts ont porté leurs fruits.

Ce run-off a également marqué la fin de l’emprise du Magic Wall de CNN sur ma vie. Adieu, Wolf Blitzer et John King; vous voyez à mi-parcours?