Humberto Zurita révèle la recette de sa relation avec Christian Bach | Instagram

Bien que l’actrice Christian Bach ne soit plus avec nous, son mari, l’acteur Humberto Zurita, garde sa mémoire vivante et partage le secret qui les a conduits à avoir l’un des mariages les plus forts de la série.

Parlez du couple formé par le défunt Christian Bach et Humberto Zurita parle de deux grandes figures de la télévision et de l’un des couples les plus solides au milieu de l’émission.

Sans aucun doute, ils sont devenus l’un des couples les plus aimés et aujourd’hui l’acteur rend hommage à la mémoire de sa bien-aimée et mère de ses deux enfants Christian Bach qui est parti au milieu de causes mystérieuses que Zurita lui-même a soulignées sera emmenée dans la tombe .

C’était il y a quelques semaines, lorsque l’acteur Humberto Zurita a offert une interview très révélatrice où il a souligné que les causes du départ de sa femme resteront toujours cachées puisqu’elle n’a jamais voulu parler de son état, donc lui et ses enfants respecteraient toujours ses souhaits. , a-t-il répété.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’était le 19 février 2019, lorsqu’une grande partie du monde a été choquée par la nouvelle du départ de l’actrice d’origine mexicaine nationalisée argentine, Christian Bach, la star du petit écran et producteur a perdu la vie après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire. après que sa santé ait été apparemment diminuée par une détérioration de l’état de santé.

Jusqu’à présent, les causes qui provoqueront leur départ inattendu ne sont pas connues, cependant, c’est l’acteur qui a déterminé les raisons de ce silence, qui n’a cessé d’affecter leur vie bien qu’ils gardent leur mémoire très présente.

C’est dans chaque interview que Zurita, interrogée sur la défunte actrice, partage quelques détails particuliers sur les expériences qu’il a vécues avec l’actrice.

Dans l’une des discussions les plus récentes, l’acteur de feuilleton a partagé de grandes leçons d’amour qui ont accompagné le mariage solide avec l’actrice avec qui il a partagé plus de 30 ans de vie.

Tous deux ont commencé leur relation avec trois ans de fréquentation, puis 32 ans de mariage où ils ont réussi à combiner leur vie d’acteur avec leur vie personnelle ainsi que le rôle des parents réalisant une vie si exemplaire qui continue aujourd’hui d’être une grande référence pour beaucoup. de loyauté, de confiance, d’amour et d’amitié.

Bien qu’il avoue, ils avaient aussi leurs différences, “ce n’est pas toujours facile”, souligne également le producteur, cependant, certains ingrédients clés peuvent aider à surmonter les difficultés:

Développement personnel

Lorsque les deux acteurs se sont rencontrés, ils savaient déjà les objectifs qu’ils voulaient atteindre dans leurs vies respectives et la carrière qu’ils ont commencée parlait d’elle-même. Lorsque cela se produit, il n’y a pas de place pour les choses négatives, dit l’acteur.

Tous deux ont réussi à se forger une belle carrière d’acteur sur plusieurs années qui les a amenés à briller de leur propre lumière et ils ont également participé ensemble à plusieurs productions.

Jonction familiale

Le couple formé par Christian Bach et Humberto Zurita Bien qu’ils se soient toujours consacrés à leur carrière, ils ont également délimité le temps pour leur famille ainsi que l’attention et la préparation qu’ils allaient donner à leurs deux enfants qui aujourd’hui suivent leurs traces mais avec une perspective différente, Sébastien et Emiliano Zurita.

Le couple avait ses différences, mais ils n’ont jamais fait de cirque autour d’eux, tout ce qui devait être réparé était dans leur maison toujours fidèle à leur intimité.

Temps de couple

Ce n’est pas pour rien que Humberto et Christian étaient considérés comme l’un des couples les plus solides puisqu’en plus de réaliser de grandes carrières sur le plan personnel et de partager l’éducation de leurs deux enfants qui aujourd’hui font la fierté de l’acteur, ils ont toujours essayé de tout combiner avec leur temps en couple. , appréciant chacun des moments que la vie leur a donnés, la preuve en est le grand dévouement de Zurita à se souvenir de la femme de sa vie.

Vous pouvez également lire que le départ de Christian Bach pour Humberto Zurita est latent

Parlez au pluriel

Un précepte donné par le même Christián Bach qui aurait révélé la formule de son mariage il y a quelques années, comme le révèlent Tv et Novelas.