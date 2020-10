Me Caigo de Risa, Gabriela Platas fait peur à Instagram avec son costume | Instagram

La toujours belle Gabriela Platas a pris le spectacle Me Caigo de Risa avec un costume qui lui allait parfaitement, elle a vraiment eu peur quand elle est devenue Chucky.

Gaby Platas, qui a acquis une plus grande renommée grâce au programme Otro Rollo aux côtés d’Adal Ramones et Mauricio Castillo, surpris d’être vu dans Je tombe de rire avec un visage cicatrisé et ainsi de suite, mais tout cela faisait partie de sa personnification en tant que Chucky, la poupée des années 90 qui a volé la plupart du sommeil des petits.

La belle actrice a sacrifié sa beauté pour donner vie à la poupée effrayante, sur sa tête elle a placé une perruque assez similaire à celle du protagoniste des films d’horreur, rouge et courte. Pour compléter son costume, la belle Gaby Platas vêtue d’une chemise rayée à manches longues et d’une salopette ample, très proche de celles de la célèbre poupée.

Comme si cela ne suffisait pas, la ressemblance que l’actrice avait déjà avec Chucky, a donné plus de réalité à la poupée effrayante avec les gestes que Platas a faits, a partagé quelques photos de son costume sur son compte Instagram officiel.

Il y a 23 heures, Gabriela Platas a partagé la publication et l’a accompagnée d’une phrase épique.

C’est le mois de la terreur et je le sais, a écrit l’actrice Pella à côté des images.

La publication de la célèbre femme a dépassé les trois mille cinq cents réactions et a reçu de très bons commentaires sur son interprétation du personnage, d’autres ont assuré si elle faisait peur, tandis que d’autres assurent qu’elle a toujours l’air vraiment belle.

Gaby Platas Elle a constamment gâté ses followers sur Instagram en partageant des images d’elle et de son travail, où elle a impressionné tout le monde par sa beauté de visage et de corps, puisque la belle actrice a 46 ans et ressemble toujours à une jeune fille.

Récemment, il a été surpris d’être vu avec son visage complètement lavé et bien sûr il ne semble pas son âge réel; D’autre part, il a apparemment rendu ses fans fous dans Me Caigo de La Risa de couleur noire courte commune qui est assez courte qui laisse plus que la preuve qu’il a des jambes vraiment belles et toniques. Cette tenue était complétée par une sorte de sangle sur sa cuisse et un chemisier à manches longues de la même couleur que le short qui donnait à Tom Raider tout le style avec sa queue de cheval haute, il a impressionné ses fans.

Mais l’une des images gâtées sur son réseau social est celle dans laquelle il peut être vu dans un petit maillot de bain deux pièces noir profitant de la piscine à côté de deux de ses collègues, dont Mauricio Castillo.

Comme partagé par la belle Gaby Platas, plus soucieux de profiter que de poser sous l’eau, étaient en tournée et se cachaient sous l’eau pour éviter une conférence de presse et mieux continuer à profiter de leur séjour à l’hôtel.

Sans aucun doute, Gaby est une femme très amusante, naturelle, fraîche et belle, c’est pourquoi elle est devenue l’une des femmes gâtées sur les réseaux sociaux.

La belle animatrice et actrice a prouvé que l’âge est un nombre et que le véritable âge est celui du cœur et par conséquent, elle préfère s’amuser au maximum et rire aux éclats autant que possible. En plus d’apprécier ce qu’il fait, si je travaille celui qu’il aime.

Le beau actrice Il a annoncé il y a quelques jours qu’il travaillerait à nouveau aux côtés du producteur Juan Osorio, faisant partie du casting de Ce qui arrive à ma famille, où il jouera Violeta Anaya de Astudillo. Beaucoup assurent que cette production a “malchance”, car apparemment le producteur a eu des problèmes pour obtenir les protagonistes de cette histoire.