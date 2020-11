I Caigo de Risa, Gabriela Platas se délecte comme un flirt militaire | Instagram

La belle animatrice et actrice Gabriela Platas a ravi les téléspectateurs de Me Caigo de Risa avec son style, mais cette fois, elle n’était pas tout à fait une rockeuse, mais elle est devenue un flirt militaire.

Le célèbre hôte fait partie de la distribution de Je tombe de rire Et pour son programme le plus récent, elle a choisi comme tenue un pantalon camouflage et une blouse noire ajustée qui la rendent vraiment belle.

Gabriela Platas a vérifié une fois de plus que moins c’est plus et ne nécessite pas de tenues très extrafactives pour être vraiment mignonne et captiver son public et Instagram.

La belle hôte qui a atteint une plus grande renommée grâce à son appartenance à la distribution de Un autre rouleau a partagé sur Instagram à quel point ils se sont amusés lors de la dernière émission de Me Caigo de Risa où ils avaient un invité vraiment spécial: Chuponcito.

Gaby Platas a partagé que le rire était à l’ordre du jour avec le célèbre clown et les téléspectateurs se sont amusés avec eux.

Chuponcito … Le rire ne s’est pas arrêté , a écrit le célèbre.

La belle Gabriela Platas Elle garde ses followers sur Instagram conquis par son naturel et sa simplicité, sans surcharger son maquillage et porter des vêtements assez simples et juvéniles, elle montre chaque jour que l’âge n’est qu’un nombre et qu’elle a une vitalité et un sens de l’humour énormes.

En général, l’actrice est vue avec un style rocker qu’elle aime, avec des couleurs sombres et des bottes de style militaire, mais toujours très féminine et belle.

Mais Platas prend aussi des risques pour le plaisir et le travail et sacrifie de temps en temps sa beauté pour personnifier les choses et même les animaux dans Me Caigo de Risa.

À Halloween, son visage avait l’air vraiment méconnaissable, mais assez drôle et quelques jours plus tard, il s’est transformé en félin pour amuser tout le monde.

Le beau Gaby Platas C’est la preuve qu’il n’y a pas plus de bonheur que de faire ce qu’on aime et cela montre dans chacun de ses mouvements à quel point il aime être à la télévision et faire passer un moment agréable au public.

Mais il y a plus dans la belle actrice, car elle enregistre déjà What Happens to my family?, Son nouveau projet dans les feuilletons et une facette de sa carrière qu’elle apprécie aussi énormément.

La célèbre femme a accueilli son personnage en l’annonçant il y a quelques semaines sur son compte Instagram avec une photo.

Gabriela Platas a une énorme carrière artistique, mais sans aucun doute, l’un de ses projets les plus mémorables a été Un autre rouleau, conduit par Adal Ramones. Ce programme diffusé par la chaîne cinq avait la meilleure musique et la meilleure télévision en tant qu’invités et a grandement diverti le public, à tel point qu’il est devenu l’un des programmes avec le plus d’audience au Mexique.

Mais Otro Rollo a non seulement laissé Gabriela Platas avec d’énormes expériences et expériences, mais aussi de chers amis comme Mauricio Castillo; avec qui il travaille toujours et partage divers projets.

Une autre belle de Je tombe de rire Celle qui a attiré tous les regards aujourd’hui est l’actrice Violeta Isfel. La belle Violeta a perdu un pari pendant le programme dans lequel David Zepeda était l’invité spécial et en tant que femme de parole, elle a payé son pari.

La partenaire de Gabriela Platas a posé pour Instagram sans aucune garde-robe, mais avec quelque chose de très particulier, quelques hamburgers couvrant une partie de son torse.

Violeta Isfel a partagé la photo en noir et blanc sur ses histoires Instagram plus tôt dans la journée, provoquant un énorme émoi et posant alors qu’elle était prise par surprise avec les Isfelburguers dans ses mains.

Parallèlement à la photo, l’actrice a fait référence au fait qu’elle avait rempli le pari et a placé l’émission Me Caigo de Risa, ses compagnons et David Zapeda dans ses tags.