Le cycliste rituel Ian Stannard a été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 33 ans en raison de la polyarthrite rhumatoïde.

Le pilote Ineos Grenadiers a été diagnostiqué il y a 12 mois et avait continué à courir dans le but de surmonter le problème.

Mais jeudi, il a admis qu’il avait perdu sa bataille pour continuer dans les rangs professionnels.

L’ancien champion britannique a remporté à deux reprises le prestigieux Omloop Het Nieuwsblad, se remettant d’une fracture du dos pour remporter sa deuxième victoire dans l’épreuve.

Il a également remporté deux étapes du Tour de Bretagne, et a terminé troisième à Paris-Roubaix en 2016.

Il a rejoint Team Sky – maintenant Ineos Grenadiers – lors de sa création en 2010 et avait participé à 10 Grands Tours au total.

«C’est décevant de devoir arrêter comme ça, mais c’est clairement la bonne décision pour ma santé et ma famille», a-t-il déclaré.

«Nous avons exploré toutes les options cette année pour faire face à ma condition et l’équipe a été là avec moi à chaque étape du chemin.

«J’ai commencé à espérer pouvoir gérer le problème pendant le verrouillage mais, dès que je suis retourné à la course, j’ai su que mon corps ne serait plus capable de performer à aucun niveau.

«Je voulais continuer à courir et ce feu de compétition brûle toujours en moi. Mais je suis fier de ce que j’ai accompli dans le sport et je repense à ma carrière avec une grande fierté. Ce fut un rêve devenu réalité.

Le patron d’Ineos Grenadiers, Sir Dave Brailsford, a rendu hommage à Stannard: «Ian est un pilote qui donne tellement à la course et à ses coéquipiers, et nous savons tous qu’il laisse toujours ça sur la route.

«Il est l’un des pilotes les plus durs et les plus durs qui soient, que ce soit en course sur les pavés de Belgique ou en tirant sur l’avant au Tour de France.

«Il fait partie intégrante de notre équipe depuis le premier jour et il nous manquera, mais il peut regarder en arrière fièrement une carrière qui a capturé le véritable esprit de notre sport et ravi tant de fans de cyclisme britanniques.