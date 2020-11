Les Gunners incohérents ont été surpassés et battus par l’équipe de Dean Smith à l’Emirates Stadium dimanche soir, ne tenant pas compte d’un avertissement précoce après que John McGinn ait vu un but exclu dans la première minute.

Et le héros des Gunners, Wright, n’a tiré aucun coup de poing en critiquant la performance d’Arsenal lors du match du jour 2, déplorant l’attitude et le manque de créativité de l’équipe alors qu’ils se repliaient dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League.

«C’est une performance aussi mauvaise que celle que j’ai vue d’un côté d’Arsenal quand on considère que seuls deux d’entre eux jouaient dans la semaine. [against Molde in the Europa League],” il a dit.

«Je sais que Villa a fermé ses portes, mais le jeu bâclé… vous avez entendu Mikel [Arteta] le mentionner.

«C’était médiocre dans tous les départements… à un million de kilomètres de la performance contre Manchester United.

«Nous savons que le match d’Arsenal contre United à l’extérieur va être une contre-attaque.

«Lorsqu’ils ont le fardeau et qu’ils doivent avancer, ils ne créent pas vraiment assez de chances.

«Ils avaient des rues devant nous aujourd’hui.»

Discutant du temps qu’il faudra pour mettre en œuvre le plan d’Arteta à Arsenal, Wright a ajouté: “Absolument, et Mikel va vouloir que les joueurs qu’il veut entrer et mettre en œuvre ce qu’il veut.

Mikel Arteta a pris “ l’entière responsabilité ” de la terrible défaite 3-0 à domicile d’Arsenal contre Aston Villa

«Mais en même temps, l’effort et la cadence de travail aujourd’hui d’une équipe reposée étaient loin d’être suffisants.

“Pour une équipe de Villa qui vient là-bas, et vous savez qu’ils vont vous presser, vous devez impressionner votre jeu sur eux.

“Oui, il manque un milieu de terrain central capable de créer et c’est ce dont il a besoin, mais en même temps, vous ne pouvez pas entrer dans un match avec ce genre d’attitude et espérer gagner.”

Pendant ce temps, Wright et son collègue expert MOTD2 Alan Shearer ont fait l’éloge de Villa, qui est revenue sur la bonne voie et jusqu’à la sixième place après une série de quatre victoires consécutives pour commencer la saison, suivie de défaites consécutives.

“Si Villa marchait sur la route, ce serait John Travolta de Saturday Night Fever”, a déclaré Wright.

“Ils étaient juste ça. Ils l’étaient aujourd’hui et tu dois leur donner ça.”