chef des fans en Angleterre de retour dans les stades, la légende d’Arsenal Ian Wright s’est assis avec la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold pour discuter de ses premiers souvenirs de football, rencontrant Steven Gerrard pour la première fois, sa volonté de devenir le meilleur et ce que l’on ressent jouer sans supporters dans les stades.

Ian Wright: D’où vient votre amour du football et quel âge avez-vous?

Trent Alexander-Arnold: Je pense que c’était mon grand frère [Tyler] et je me souviens avoir été comme 4 ou 5. Il était descendu chez les astro locaux et il y avait de petits groupes d’entraînement en cours pour les moins de 7 ans, moins de 8 ans un samedi matin. Je me souviens avoir été debout sur la clôture et je pleurais à chaque fois, mais ils disaient que j’étais trop jeune pour jouer!

IW: Vous avez déjà parlé de l’influence de vos frères, mais parlez-moi un peu de ce que c’était que de grandir chez vous?

TAA: C’était fou – si vous dites cela à quelqu’un qui n’a pas fait partie du football, ils vont penser que vous êtes fou. Nous avons joué au football tout le temps. C’était sans arrêt. À tout moment de la journée – en dehors de l’école – nous jouions au football. S’il pleuvait, nous allions à l’intérieur et ferions de même dans le couloir avec deux portes. On utilisait la porte d’entrée et on utilisait la porte de la salle à manger car elles étaient opposées l’une à l’autre, et il fallait marquer avec une paire de chaussettes ou une balle, peu importe.

IW: Quels ont été vos premiers souvenirs de football à la télévision?

TAA: Je me souviens avoir grandi, j’étais fan de Rooney. Il était évidemment un garçon du coin, mais il avait le battage médiatique à l’époque. Je devais avoir environ 5 ou 6 ans quand il était entré dans la première équipe. Il faisait des choses folles comme «ce» but contre Arsenal. Je me souviens aussi avoir regardé Henry. Ma mère dit toujours que je regardais beaucoup de Match of Day – des cassettes vidéo d’anciens matchs des années 70, 80, 90.

IW: Quel est le joueur que vous avez le plus idolâtré en grandissant?

TAA: Gerrard. Il était tout pour moi. Quand je grandissais, je voulais juste être lui, pas d’autre moyen. Je voulais vivre comme il vivait, je voulais jouer comme il jouait, je voulais frapper un ballon comme il le faisait. Je descendais la route et je voyais une bouteille vide et je courais la frapper et crierais «Gerrard!». Pour être honnête, je pense que beaucoup d’enfants de la ville faisaient la même chose!

IW: Comment était-ce lorsque vous avez rencontré Stevie pour la première fois?

TAA: Il y a eu un match de Ligue des champions et il a été suspendu. À ce moment-là, j’ai joué pour Liverpool et ils nous ont donné des billets gratuits – je pense que c’est moi, mon frère et ma mère qui y sommes allés. Avant le match, nous sommes tous allés dans le salon des joueurs, puis il entre et je ne pense pas avoir jamais ressenti ce sentiment. Tu sais quand tu ne penses pas que quelqu’un est humain? Vous les avez tellement construits que vous ne vous sentez même pas comme une vraie personne … vous vous effondrez! Nous avons une photo et des trucs comme ça. Il était incroyable avec nous et c’est un jour que je n’oublierai jamais.

IW: Comment êtes-vous devenu le joueur que vous êtes aujourd’hui? Selon vous, qu’est-ce qui vous distingue?

TAA: Je joue tout le temps. Je n’ai jamais pratiqué intentionnellement quand j’étais vraiment jeune, mais plus vous jouez c’est la vieille déclaration de 10 000 heures. J’y suis en train de penser que je veux jouer autant de football que possible, et je l’ai fait toute ma vie. J’ai toujours trouvé le côté compétitif plus avantageux – donc si je veux travailler sur le dépassement à longue distance, je vais en faire une compétition car c’est ainsi que je tire le meilleur parti de moi-même. Alors je vais dire à quelqu’un “parie que tu ne peux pas faire ça, laisse-moi voir ce que tu peux faire?” [like with Jesse Lingard & the crossbar challenge] Même maintenant, je vais attraper un coéquipier après l’entraînement et je vais frapper une balle avec différentes techniques.

IW: Dites-m’en un peu plus sur ces Anfield nuits? Je me souviens que tout ce que je voulais faire en grandissant, c’était jouer à Anfield!

TAA: Je vous dis qu’il y a quelque chose dans le stade, comme spirituel. C’est juste quelque chose dans l’atmosphère, tu peux sentir l’histoire, tu peux sentir [the force], Ouais. Le match du Barca était évidemment incroyable mais ce match de City [Champions League in 2018], Je n’ai jamais ressenti ça. Le seul inconvénient de ces nuits est que vous ne pouvez pas parler à votre centre car vous ne pouvez même pas les entendre. Vous hurlez à pleins poumons et ils ne peuvent pas vous entendre! Vous essayez de leur dire «votre épaule, surveillez votre épaule» mais ils ne peuvent pas vous entendre. C’est le seul point négatif mais c’est vraiment positif.

IW: Comment était-ce de jouer sans fans?

TAA: C’est difficile parce que vous ne réalisez pas à quel point les fans influencent les plans de jeu, comme avec l’élan et les sons que vous pouvez entendre… Les fans me manquent tellement. Il se sent vide sans eux. Même si vous savez qu’ils regardent à la maison et qu’ils sont partout dans le monde à l’écoute, ce n’est pas la même chose sans eux. Le football n’est pas pareil. Évidemment, les temps sont durs et des choses comme ça, mais c’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Je rate la route vers le stade, tous les fans là-bas, des dizaines de milliers de personnes attendent de nous accueillir à chaque match. Peu importe ce qu’il y a au moins dix mille fans qui n’attendent que de regarder le bus entrer dans le stade, c’est fou.

IW: Comment était-ce de gagner la ligue cette année après toutes ces années d’attente?

TAA: J’étais juste assise là dans le salon avec ma mère, j’étais sur le canapé et elle était sur l’autre canapé et nous ne parlions même pas. Nous étions juste en train de regarder la télévision et cela m’a frappé ce que j’allais faire et à quel point cela signifiait. Après que Chelsea ait battu City, c’était énorme et nous l’avons célébré et cela, mais cela ne coule jamais vraiment jusqu’à ce que vous obteniez votre médaille et le trophée. C’est probablement un peu cliché mais c’est comme une famille. La façon dont le club est dans son ensemble est tellement spéciale … Il y a eu des jours difficiles au cours des 30 dernières années, des jours sombres et des jours vraiment émotionnels. Vous vous rappelez à quel point nous avons failli gagner la ligue et à quel point cela a été dur pour les fans. Mais ils ont toujours été là et il y a toujours eu ce soutien quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons. Je pense qu’en tant que joueur de Liverpool et fan de Liverpool, vous comprenez que c’était la ligue que tout le monde voulait.

