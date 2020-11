E

La légende anglaise Ian Wright a accueilli comme une «première étape» la décision de Boris Johnson de commencer à permettre à un petit nombre de fans de sport de revenir dans les stades après le verrouillage.

Le Premier ministre a déclaré lundi que jusqu’à 4000 supporters pourront assister à des matches de football, de rugby et autres dans les régions soumises à des restrictions de niveau 1 après le 2 décembre.

Cela tombe à 2000 dans les zones vivant sous des bordures de niveau 2 plus difficiles, tandis que les matchs dans les zones de niveau 3 avec le plus haut niveau d’infections à coronavirus devront toujours être joués à huis clos.

Mardi, Wright a déclaré au Standard: «J’ai été tellement soulagé d’apprendre que le Premier ministre autorisait un petit nombre de supporters à revenir dans les stades. C’est la première étape vers le rapprochement de notre communauté du football et cela donnera aux petites entreprises un peu d’espoir pour 2021. »

Parmi les premiers matchs de football de la capitale éligibles à être disputés devant des spectateurs – en supposant que Londres soit classé au niveau 2 plutôt qu’au niveau 3 – se trouvera l’affrontement d’Arsenal en Ligue Europa contre le Rapid Vienne le 3 décembre, suivi des matchs de championnat samedi organisés par Chelsea, Spurs. , West Ham, Brentford, Millwall et AFC Wimbledon.

Wright a ajouté: «Ce sont les fans eux-mêmes qui ont rendu cela possible … les militants et tous ceux qui ont manifesté leur soutien ont souligné le rôle vital du football dans notre société. Ils ont présenté des arguments économiques et ont veillé à ce que le football soit traité équitablement.

«Je penserai à ces gens quand je verrai les premiers fans rentrer en toute sécurité dans les terrains qu’ils aiment. Et je crois que les fans vont maintenant prouver au gouvernement que nous pouvons ramener des foules beaucoup plus importantes en toute sécurité.

«Je sais de première main grâce à mon travail médiatique que la Premier League et les autorités du football peuvent sécuriser nos stades. Ils sont prêts à innover pour ramener des foules plus importantes en toute sécurité et lorsque cela se produira, l’espoir des petites entreprises de nos communautés de football deviendra une réalité.

«Cette annonce apportera une véritable joie à tant de gens à travers le pays. C’est une excellente nouvelle et je ne peux m’empêcher d’être optimiste. »

Les clubs londoniens se disent surpris par le court préavis qui leur a été donné pour la réouverture de terrains fermés aux parieurs depuis plus de huit mois. L’assouplissement sera perçu comme une bouée de sauvetage pour les petits clubs de football avec des capacités modestes dans les ligues un et deux, mais un fardeau financier énorme pour les clubs de Premier League et de championnat avec la possibilité d’énormes foules qui ne peuvent être autorisées qu’à 5%. plein quand les fans reviennent.

Les supporters seront socialement distancés dans les gradins et un nouvel ensemble de directives leur conseillera de «faire très attention lorsqu’ils crient, chantent ou célèbrent».

Ils seront également exhortés à marcher ou à vélo pour éviter les embouteillages, alors que les arrivées échelonnées, les questionnaires de santé, les contrôles de température sur les tourniquets, les opérations sans numéraire, la billetterie mains libres et les pièces d’identité avec photo sont probables. L’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, a déclaré: «Le retour des spectateurs en nombre est un début et cela vaut la peine de le célébrer comme un tremplin majeur, car nous n’avons certainement pas pu le faire il y a une semaine.

«Nous devons nous assurer que nous commençons à ouvrir ces événements majeurs aux fans en raison de cet avantage économique et pas seulement à cause du sport, mais aussi du dynamisme économique du tourisme qui l’entoure. Ce n’est que le début et j’applaudis le Evening Standard dans sa campagne pour ramener les fans. »