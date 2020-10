IBM se divise en deux sociétés ouvertes, avec une spin-off gérant le travail d’infrastructure informatique hérité de l’entreprise, permettant à IBM de se concentrer sur de nouvelles entreprises à forte marge, en particulier les services cloud et l’IA.

La société, âgée de 109 ans, a annoncé la nouvelle cette semaine, qui fait suite au plan à long terme du PDG Arvind Krishna visant à rationaliser l’entreprise tentaculaire. Krishna a pris les rênes d’IBM en avril 2020 après avoir travaillé sur son acquisition de 34 milliards de dollars de la société de logiciels open source Red Hat à partir de 2018. Le logiciel de Red Hat est la clé des nouvelles offres de cloud hybride d’IBM.

La scission n’est que le dernier désinvestissement d’entreprises défavorables dans la longue histoire d’IBM

Lors d’un appel avec des analystes, Krishna a présenté la scission comme le dernier d’une longue série de désinvestissements par IBM, la société cherchant à trouver un terrain plus rentable tout au long de sa longue histoire. «Nous avons cédé le réseau dans les années 90, nous avons cédé les PC dans les années 2000, nous avons cédé les semi-conducteurs il y a environ cinq ans parce que tous ne jouaient pas nécessairement dans la proposition de valeur intégrée», a déclaré Krishna, selon un rapport de . .

La nouvelle société – qui porte le nom générique «NewCo» dans les documents officiels – comptera environ 90 000 employés et 19 milliards de dollars de revenus. (IBM dans son état actuel compte environ 352 000 travailleurs.) Lorsque le spin-off sera terminé, qui, selon IBM, aura lieu avant la fin de 2021, NewCo deviendra automatiquement le «premier fournisseur de services d’infrastructure gérée» au monde, avec une liste de clients sur quelque 4 600 clients qui couvrent plus de 75% du Fortune 100.

IBM sera scindé en IBM et NewCo d’ici la fin de 2021. Image: IBM

Le nouvel IBM se concentrera principalement sur sa plate-forme de cloud hybride, qui, selon la société, représente une opportunité de marché de 1 billion de dollars. À l’heure actuelle, le marché du cloud est dominé par Amazon et Microsoft, mais continue de connaître une forte croissance, d’autant plus que la pandémie mondiale encourage le travail à distance.

«Grâce à une intégration plus étroite et en se concentrant sur ses solutions de cloud hybride ouvert et d’IA, IBM passera d’une entreprise avec plus de la moitié de ses revenus dans les services à une société avec une majorité de logiciels et solutions cloud à haute valeur», a déclaré IBM dans une presse Libération.

S’adressant à ., l’analyste de marché Moshe Katri de Wedbush Securities a déclaré que la scission était une décision intelligente. «IBM est essentiellement en train de se débarrasser d’une opération en diminution et à faible marge étant donné l’impact cannibalisant de l’automatisation et du cloud, masquant une croissance plus forte pour le reste de l’opération», a déclaré Katri.