ICarly est de retour! avec un redémarrage de Paramount + avec le casting original

La série qui a rendu célèbres des stars comme Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress et Noah Munck reviendra l’année prochaine. 2021 avec un redémarrer de Paramount +, une nouvelle qui a surpris ses millions de fans.

C’est vrai, récemment une version inédite de icarly a été confirmé avec les célébrités originales de la série, Miranda Cosgrove comme Carly, Jerry Trainor comme Spencer et Nathan Kress de Freddie reviendront pour enregistrer de nouveaux chapitres.

L’émission, diffusée sur la chaîne Nickelodeon de 2007 à 2012, est en route vers Paramount +, la plate-forme de streaming qui était auparavant connue sous le nom de CBS All Access.

Il est à noter que ce nouveau et incroyable projet présentera les personnages originaux, mais maintenant dans un âge adulte.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le projet original, Carly et son groupe d’amis ont ouvert une page Web dans laquelle ils diffusaient et avaient des invités spéciaux, alors qu’ils faisaient face à des problèmes avec les enfants et les adolescents, nous pouvons donc maintenant voir une intrigue plus adulte.

Ce nouveau projet est développé par Jay Kogen (School of Rock, The Simpsons, Frasier) et Ali Schouten (Champions, Merry Happy Whatever).

Il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet jusqu’à présent, cependant, comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, il est susceptible de se concentrer sur la vie adulte des personnages et ce qui leur est arrivé après les 97 épisodes originaux.

En revanche, pour le moment, on ne sait pas si la belle actrice Jennette McCurdy reviendra dans le rôle de Sam ou si Noah Munck jouera à nouveau Gibby, mais on s’attend à ce que plus de détails soient révélés très prochainement et qu’ils rejoindront également le redémarrage.

On ne sait pas encore si cette production aura ou non la participation de Dan Schneider, car il faut prendre en compte que c’était le créateur de la série.

Cependant, des milliers d’utilisateurs sur les réseaux sociaux ont commencé à montrer leur rejet si Schneider rejoint le projet, puisque le producteur a été impliqué dans plusieurs rumeurs qui l’accusent d’abus sexuels présumés sur des mineurs.

icarly a été tourné à Nickelodeon sur Sunset Studios à Los Angeles, en Californie, avec quelques scènes de la ville de Seattle, Washington, où les événements ont lieu.

Cette série a réussi à remporter divers prix, tels que les Nickelodeon Kids Choice Awards en 2009, 2010 et 2011, respectivement.

Il est à noter que cette série était la première série Nickelodeon créée par Dan Schneider à dépasser la barre des 4 saisons, atteignant 100 épisodes pour la première fois.

D’autre part, Miranda Taylor Cosgrove a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que trois ans, en faisant des publicités télévisées, cependant, ses débuts en tant qu’actrice ont eu lieu en 2002, jouant Summer Hathaway dans le film musical “School of Rock.

Elle est devenue connue en 2003 pour son personnage de Megan Parker sur la série originale de Nickelodeon «Drake & Josh».

Mais, Cosgrove a acquis une renommée internationale pour avoir joué Carly Shay dans la série nominée aux Emmy “iCarly”.

Cette dernière série a été bien accueillie et a reçu de nombreux prix, tels que les Teen Choice Awards et les Nickelodeon Kids Choice Awards en 2009, 2010 et 2011, respectivement, et il a été annoncé que pendant le tournage de l’émission, il avait reçu un total de 180000 $. pour chaque épisode, pour lequel elle est devenue l’actrice enfant la mieux payée et a réussi à entrer dans le livre Guinness des records en 2012.

À la mi-février de cette année, Miranda a participé à la célèbre sitcom “Los Goldbergs”, plus précisément dans l’épisode 14 de la septième saison.

Cela signifierait son retour sur les forums pour une production télévisée, un moment spéculatif en gardant à l’esprit qu’il a atteint son plus grand point de gloire en travaillant sur des séries comme Drake et Josh et icarly.

