Fin septembre, Ice Cube a déclaré qu’il serait ouvert à voter pour le président Donald Trump s’il voulait signer son «contrat avec l’Amérique noire». Le contrat d’Ice Cube appelle les législateurs à faire des promesses concrètes et fondées sur des politiques aux Noirs américains afin de mettre fin au racisme systémique. Sur la base d’un tweet de Katrina Pierson, une conseillère principale de Trump, il semble qu’Ice Cube ait collaboré avec l’administration présidentielle sur un plan visant à répondre aux préoccupations financières de la communauté noire.

Sur Twitter, Pierson a lancé un «cri» à Ice Cube pour avoir travaillé avec l’administration Trump pour aider à développer le Plan Platine. Quant à ce qu’implique le plan Platine, il se concentre sur quatre piliers spécifiques – opportunité, sécurité, prospérité et équité. Le plan comprend également les promesses que Trump serait censé tenir à la communauté noire au cours des quatre prochaines années s’il est réélu. Ces promesses comprennent la création de 3 millions de nouveaux emplois pour la communauté noire, l’augmentation de l’accès au capital dans la communauté noire d’environ 500 milliards de dollars, l’accès à une meilleure éducation et à davantage de possibilités de formation professionnelle, la création de 500000 nouvelles entreprises appartenant à des Noirs et la protection des quartiers urbains avec les «normes policières les plus élevées».

Merci à @icecube pour sa volonté d’intensifier et de travailler avec @realDonaldTrump Administration pour aider à développer le #PlatinumPlan ICYMI: https://t.co/V0qOAp0lwR Les leaders vont diriger, les haineux vont détester. Merci d’avoir dirigé! ✊🏾 – Katrina Pierson (@KatrinaPierson) 13 octobre 2020

Ice Cube avait précédemment déclaré qu’il apporterait son soutien au candidat qui accepte son «contrat avec Black America». Lors d’une interview avec TMZ Live, le rappeur a partagé que voir ce contrat signé était son seul objectif avant l’élection présidentielle. “Les deux parties nous ont contactés, et ce que je vois, c’est que les deux parties comprennent que quelque chose de grand doit être fait”, a-t-il déclaré. “Ce dont je pense que la campagne Biden devrait vraiment avoir peur, c’est que Trump pourrait le faire. Il peut essayer de la mettre en œuvre avant les élections. Je suis prêt à me battre pour les Noirs, et je ne suis pas préoccupé par trop d’autres choses en ce moment, nous avons été préoccupés par tant d’autres choses et tant d’autres problèmes qui profitent à tout le monde sauf à nous, et il est temps que nous en profitions. Quelqu’un doit prendre les devants et le faire. »

Ice Cube a déclaré que des représentants des campagnes Trump et Biden étaient en contact avec lui à ce sujet. Mais il n’a pas dit si l’une ou l’autre des campagnes était proche d’approuver ouvertement son contrat. Il a ajouté: “La fin du jeu est d’amener un candidat à adopter ce plan, car c’est nécessaire pour l’Amérique noire. Vous savez, nous avons tous notre candidat préféré que nous voulons gagner, mais le fait est que nous devons le faire . Plus de temps pour parler. Plus de promesses. C’est la fin du jeu, c’est de faire pression sur les candidats pour qu’ils adoptent certaines des choses qui figurent dans ce plan avec lesquelles ils sont tous d’accord. “