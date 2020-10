Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZ.com

Glaçonse moque de l’idée qu’il est utilisé par Président Trump gagner les électeurs noirs – il dit que cela n’a pas de rapport avec sa mission et il appelle Joe Biden pour hésiter à le rejoindre.

Le rappeur et acteur a rejoint “TMZ Live” jeudi pour s’adresser aux critiques qui l’ont attaqué, affirmant qu’il est allé du “côté obscur” en faisant équipe avec POTUS. Mercredi, l’administration Trump a annoncé que Cube était impliqué dans la création de son plan Platine … qui injecterait 500 milliards de dollars dans les communautés noires et fournirait un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi.

Chaque côté est le Darkside pour nous ici en Amérique. Ils sont tous pareils jusqu’à ce que quelque chose change pour nous. Ils mentent tous et ils trichent tous, mais nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas négocier avec quiconque est au pouvoir ou notre situation dans ce pays ne changera jamais. Notre justice est bipartisane. https://t.co/xFIXXpOs8B – Ice Cube (@icecube) 14 octobre 2020 @icecube

Cube nous a dit que son seul objectif était d’amener l’administration à adopter des éléments de son contrat avec Black America … afin d’améliorer la vie des Noirs. Il insiste sur le fait qu’il n’essaye PAS d’influencer les votes noirs vers l’un ou l’autre des candidats.

Il souligne également qu’il n’a jamais rencontré les Prez, mais qu’il s’est entretenu avec des membres des deux partis dans un effort pour que les deux «s’entendent avec le programme» … c’est-à-dire son CWBA.

Jusqu’à présent, il semble qu’un côté ait été plus ouvert à accepter son programme bipartisan que l’autre … et Cube suggère que la campagne Biden gaspille une opportunité en or.

Mais, Cube affirme que les démocrates ont promis de travailler avec lui après les élections, donc comme il le dit, tout dépend de qui vous avez confiance.