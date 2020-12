Les autorités ont découvert que Tommy “Tiny” Lister était mort dans son appartement jeudi, et ses amis, dont la co-star de vendredi Ice Cube, pleurent sa perte. Lister était un acteur frappant qui a apporté une présence intimidante à The Dark Knight, The Fifth Element et No Holds Barred, parmi de nombreux autres films. Cependant, son rôle en tant que menace de quartier Deebo vendredi et vendredi prochain était son rôle le plus aimé.

Pour cette raison, beaucoup ont attendu la star de la franchise Ice Cube pour parler de son décès. Vendredi, il a rompu son silence pour rendre hommage à sa co-star. Il a partagé une image de Lister de vendredi et a écrit à quel point il était un “artiste né”.

RIP Tiny «Deebo» Lister. L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui apparaissait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra. Suivi d’un grand sourire et d’un rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà. pic.twitter.com/jIl8yEZU9c – Ice Cube (@icecube) 11 décembre 2020

L’hommage du rappeur NWA a été très loué et apprécié par les fans encore sous le choc de la mort de Lister. Puis classé dans les réponses du tweet pour partager leurs réflexions sur le travail de Lister et rendre hommage. Faites défiler pour lire certains de leurs commentaires.