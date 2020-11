Icone de la mode! María Félix a brisé les barrières et a montré sa beauté | Instagram

Actrice mexicaine Maria Felix C’est tout un personnage et l’une des personnes les plus reconnues pour être devenue une icône de la mode, une femme qui a marqué l’époque avec ses personnages et ses vêtements.

María Félix représente une figure de l’empowerment, qui a également réussi à briser les barrières et qui a interposé son pouvoir et son intelligence devant elle beauté.

C’était une femme qui aime le luxe, côtoyant l’élite mondiale de l’industrie de la mode et de la joaillerie, comme Cartier, Chanel, Dior et Valentino.

Au cours de ses années de vie, il a partagé l’écran avec des personnages légendaires tels que Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz et Dolores del Río, entre autres.

C’était certainement un icône qui met le nom du Mexique haut et qui continue de nous fasciner, puisqu’elle est considérée comme l’une des plus belles actrices de son temps, ainsi que comme un mythe érotique du cinéma hispanophone, car grâce à sa diversité de personnages, de personnalité et d’attitude , a réussi à se positionner comme “le vampire mexicain”, construisant autour d’elle une légende.

Cette belle femme s’est toujours tenue au courant de la mode et au fil du temps est venue créer son propre style, classique et élégant, basé sur la fermeté d’elle personnalité, avec des touches d’extravagance et certaines nuances de masculinité, qui ont marqué toute une époque.

Malgré le fait qu’à cette époque du cinéma en noir et blanc, les détails, les couleurs et les textures n’étaient pas pleinement appréciés à travers l’écran, de nombreux couturiers et designers ont proposé de créer des robes à la fois pour leurs personnages et leur utilisation. journal intime.

L’un des créateurs est Armando Valdés Peza, qui a conçu la robe emblématique qu’il portait dans le film «La mujer de todos», qui a été exposée et reconnue à plusieurs reprises, car grâce à son design et au corps phénoménal, il a réussi à se démarquer compléter et contribuer au style sensuel de l’actrice.

Il est à noter que parmi les grandes personnalités qui s’habillaient MariaIl y a Jean Desses, Christian Dior, Valentino, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Chanel et Balenciaga, ainsi qu’Irene Karinska et Mercel Escoffier, qui ont conçu des chapeaux pour elle.

Alors que le légendaire Roger Vivier a conçu et créé pour lui des dizaines de chaussures, certaines d’entre elles ont été exposées au Metropolitan Museum et au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Un fait curieux à propos de cette belle actrice est qu’en plus d’être cliente Dior, elle a également fait partie du défilé de manteaux présenté par cette firme.

Quelque chose de vraiment impressionnant, c’est qu’en 1984, la Chambre nationale de la mode italienne et la Fédération française de la couture l’ont désignée comme l’une des femmes les mieux habillées du monde, car elle avait son propre style qui attirait tous les regards avec celles qui franchi.

Une chose pour laquelle elle est également reconnue, c’est qu’avec un style qui, en plus d’être élégant, a redonné du pouvoir au genre féminin, Maria Felix a enfreint les normes et les stéréotypes imposés aux femmes de son temps, démontrant ainsi qu’une femme forte et confiante peut porter une jupe, une robe et même un pantalon et des bottes d’équitation, car être une femme d’impact vous avez juste besoin d’avoir confiance en vous.

Il ne fait aucun doute que la belle actrice avait une allure qui lui permettait de paraître magnifique tout le temps et dans chaque vêtement, elle reflétait sa sécurité et son élégance, nous laissant un exemple clair et génial de ne pas avoir peur de la façon de s’habiller, car tout le monde devrait être libre et utiliser ce que qu’ils plaisent et n’accordent pas d’importance à la critique.

