Une année où rien ne s’est passé mais où tout a changé, il semble que Noël soit au sens propre et figuré la lueur d’espoir.

La ceinture des hymnes de Noël a été achetée dans le but de noyer la monotonie de 2020. Même en lisant cet article, des pins sont érigés dans le monde entier pour inaugurer un divertissement et une excitation festifs.

Mais avant de manger quatre portions de nourriture le 25 décembre et de boire accidentellement tellement de vin chaud que cela devient notre groupe sanguin, prenons une minute pour réfléchir aux cadeaux que nous ferons des folies pour nos proches – et évitez cet achat de panique de dernière minute. Réveillon de Noël.

Pour les éco-conscients d’entre nous, rien à dire que vous devez grignoter des presses cette saison des fêtes, étant donné qu’il existe une offre aussi consciente stellaire maintenant disponible.

Juste au cas où vous seriez à court d’idées, nous avons rassemblé certains des meilleurs choix de cadeaux éthiques disponibles cette année, des produits de remplissage aux soins de la peau. Allez-y et magasinez (consciemment)!

Bas et remplisseurs de bas

Mary Benson Magical Monogram Paisley Bas avec monogramme

La créatrice Mary Benson, basée à Dalston, est vénérée pour sa capacité à transformer les tissus d’animaux morts en goodies réutilisés et ses bas de Noël personnalisés ne font pas exception. Un bon bas est aussi pour la vie, donc vous cochez la case investissement ainsi que la case consciente.

(Mary Benson)

Bouteilles LARQ

Les bouteilles LARQ sont non seulement les plus chics du marché, mais elles sont également les premières au monde à pouvoir s’auto-nettoyer en utilisant une lumière LED UV-C pour éliminer jusqu’à 99,9999% des bio-contaminants. Cette année a fait des germaphobes les meilleurs d’entre nous, alors inscrivez-vous!

(Larq)

Ensemble de départ Kankan

Kankan, basé à l’est de Londres, a pour mission d’éradiquer le plastique de la sphère de la beauté. Il emballe ses formulations délicieusement parfumées et végétaliennes dans des boîtes de conserve adorablement kitsch, que vous versez ensuite dans un récipient en verre. L’idée est que vous pouvez simplement continuer à remplir votre bouteille en verre plutôt que d’acheter plus de plastique inutile. Achetez local et offrez à quelqu’un un nettoyant pour les mains et le corps ce Noël! Gagnez, gagnez.

(Gracieuseté de Kankan)

Bougies Sister & Co.

Chez ES, nous aimons nous imaginer en connaisseurs de bougies – nous en connaissons une bonne quand nous la sentons. Cette gamme de bougies propres rechargeables est parmi les meilleures. Non seulement ils sont végétaliens, sans cruauté et fabriqués sans pétrole, phtalates, parabens ou colorants synthétiques, mais 1 £ de chaque vente est également reversé à l’association caritative de lutte contre la violence domestique Solace Women’s Aid. Une fois que vous avez brûlé le vôtre, gardez l’étui en céramique et commandez simplement une recharge. Les bougies conscientes n’ont jamais été aussi belles.

(Sœur & Co.)

Boules odorantes de Botanicals de quartier

Nous avons peut-être installé nos sapins de Noël début novembre (cette année, tout est permis), mais vous ne pouvez vraiment jamais avoir trop de boules. Laissez-nous vous présenter la marque culte Hackney, Neighborhood Botanical, bien nommée Smelly Baubles. Non seulement ils sont entièrement recyclables, mais ils regorgent également d’huiles essentielles qui s’évaporent et se diffusent dans l’air au fil du temps, ce qui en fait un Noël délicieusement parfumé.

(Botaniques du quartier)

Bain de magnésium Nature of Things à dose standard

Offrez une bonne nuit de sommeil avec ce bain de bain absolument divin. Il suffit de verser tout le contenu dans l’eau courante, de faire tremper pendant au moins 20 minutes et de laisser la concoction de CBD, de magnésium et d’huiles botaniques agir sur vous.

(John Lewis et partenaires)

Beauté

Westman Atelier Baby Cheeks Blush Stick

Comme le dit le dicton, et pour paraphraser juste une touche, si c’est assez bon pour le maquilleur des stars Gucci Westman, c’est assez bien pour nous. La ligne de maquillage éponyme de Westman est entièrement propre et logée dans des vaisseaux dignes de #Shelfie. Il va sans dire que c’est VRAIMENT bon, même si le fard à joues crème Baby Cheeks est particulièrement remarquable.

(Atelier Westman)

Rouge à lèvres HIGHR au Château

Nous essayons des produits de beauté pour que vous sachiez que vous pouvez nous faire confiance lorsque nous vous disons que les rouges à lèvres HIGHR sont parmi les meilleurs, les plus crémeux et les plus pigmentés que nous ayons jamais essayés. Le fait qu’ils soient fabriqués exclusivement à l’énergie solaire en Californie et exempts de substances artificielles est tout simplement un bonus. Pucker!

(HIGHR)

Pai Skincare The Nellie Set

La marque de beauté indépendante basée à Londres Pai simplifie les soins de la peau. Non seulement ses formulations sont végétaliennes et sans cruauté envers les animaux, mais la marque a également récemment subi un changement de marque qui l’a amenée à éradiquer 96% du plastique de ses emballages et formulations. Ses produits sont le secret le moins gardé de l’industrie de l’éco-beauté

(Pai Skincare)

Masque de nuit Votary Intense

Offrez une peau éclatante ce Noël avec le masque de nuit intense de la marque écologique Votary. Bénéficiant d’une gamme étoilée d’acide hyaluronique hydratant et d’huile de rose musquée nourrissante pour la peau, il suffit d’une nuit de sommeil enduite de cela et la peau est rebondie, rosée et éclatante le matin. Votre peau pourra me remercier plus tard.

(Votaire)

Mode

Rayure et regard

Il est temps de fouiller dans votre tiroir à sous-vêtements et de mettre à jour votre pantalon séculaire avec des paires fraîches prêtes pour la nouvelle année. Quel meilleur endroit pour commencer que les sous-vêtements écologiques de la marque londonienne Stripe & Stare, fabriqués à partir de bambou réutilisé?!

(Rayure et regard)

Robe Antoinette Baum und Pferdgarten

Le secret le mieux gardé de la mode scandinave est Baum und Pferdgarten, qui publie des rapports trimestriels sur ses pratiques de développement durable afin d’éviter le greenwashing. Il utilise exclusivement du coton biologique et imprime ses imprimés funky numériquement, ce qui utilise moins d’eau, d’énergie et de teinture.

(Harvey Nichols)

Survêtements en coton recyclé Pangaia

Les survêtements en coton recyclé et aux couleurs florales de Pangaia ont inondé Instagram pour une bonne raison. Offert dans une armée de couleurs amusantes, vives et ludiques, ses deux pièces vous permettront de vous démarquer de la meilleure façon possible. Regardez bien, faites le bien.

(Pangaia)

Cartable à bijoux Alexander McQueen

Quoi que vous fassiez, n’ignorez pas l’amant de luxe dans les instructions de votre vie. S’ils veulent un sac à main de créateur, ils obtiendront un sac à main de créateur. Alexander McQueen a clairement fait savoir cette année son intention consciente après avoir fait don de rouleaux de tissus morts à des étudiants en mode de l’Université de Westminster et de Central Saint Martins. Il a évidemment conservé certains de ses tissus les plus fabuleux, car il a repensé son best-seller Jeweled Satchel en utilisant des matériaux morts de sa collection Pre-SS16 juste à temps pour Noël. De plus, un bon sac à main est pour la vie, alors considérez-le comme un investissement.

(Alexander McQueen)

Chant d’oiseau

Fondée en 2014, Birdsong, basée à Londres, a pour mission de rendre la mode plus éthique, étape par étape. Elle fabrique la majorité de ses pièces à Londres et utilise dans la mesure du possible des matériaux organiques et naturels. Ses t-shirts à slogan sont une victoire sûre, même pour les plus opposés à la mode de votre vie ce Noël.

(Birdsong accueillera un pop-up store au Beyond Retro à Dalston / Sophie Slater)

