1/34 Inspiration couleur

Une maison victorienne sombre a été transformée en une maison ouverte et familiale avec une ambiance colorée, le tout baigné de lumière naturelle. Les points forts incluent des armoires Ikea personnalisées de couleur assortie à un sac à provisions rose-rose Acne et une crédence en laiton assortie au panneau installé dans l’îlot de cuisine.

Penny Wincer

2/34 Des choix élégants

Après une reconstruction presque totale, un espace cuisine / salle à manger / galerie décloisonné donne sur le jardin. Une immense table à manger, que le propriétaire David Harrigan a trouvée sur Gumtree, est sertie de chaises Eames.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Cinzia Bruschini

3/34 à la façon de l’origami

Louise Halsey et son mari, Adam, se sont lancés dans un projet épique pour créer une cuisine et une salle à manger décloisonnées de «style origami», toutes aux murs soigneusement inclinés et aux lignes à facettes.

Juliette Murphy

4/34 Un projet complexe

Des fenêtres à cadre métallique de style Crittall et une double porte traversent tout le mur arrière de la maison et, plutôt que d’être droit, le mur se déplace vers l’extérieur d’un côté, créant un profil incliné.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

5/34 Retraite prête pour l’insta

Une planification intelligente et un œil créatif ont aidé l’ancienne coiffeuse et maquilleuse de One Direction Lou Teasdale à rénover sa maison à Hackney. Teasdale a pu emménager avec sa fille, Lux, maintenant âgée de neuf ans, alors qu’elle prévoyait une éviscération et une rénovation totales.

6/34 Pièce centrale

La cuisine est le cœur de la maison et fonctionne comme la salle familiale principale, ainsi que comme un espace de divertissement. Il a été acheté à Wren, avec les unités fonctionnelles regroupées à l’arrière de la pièce, la table à manger et les chaises d’un côté et un coin salon avec télévision et canapé de l’autre côté.

Voir plus d’images et lire l’article complet

7/34 Refonte totale

Le propriétaire Max Taylor a acheté une maison de deux étages à Camberwell en 2015 et, après trois ans, il a voulu la refondre pour offrir de nouveaux espaces de cuisine et de restauration donnant sur le jardin.

Juliette Murphy

8/34 Mélanger l’ancien avec le nouveau

L’extension lumineuse du rez-de-chaussée s’étend dans le jardin, mêlant espace intérieur et extérieur, une extension latérale offre une largeur supplémentaire et un siège de fenêtre crée un coin relaxant.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

9/34 Chic industriel

Cette maison familiale du sud-ouest de Londres a été transformée après son ingénieuse rénovation industrielle-chic. Le projet comprenait l’excavation du sous-sol et des soubassements pour augmenter la hauteur de la pièce de 20 pouces, et l’ajout d’une extension arrière pour faire plus d’espace pour la cuisine.

Juliette Murphy

10/34 Des détails intelligents

Il y a des menuiseries intégrées, tandis que l’utilisation de matériaux réfléchissants – un sol de cuisine en microciment, un mur de plâtre poli dans le salon – aide à pousser la lumière à travers l’espace.

Voir plus d’images et lire l’article complet

11/34 Rénover une location

Marlène Fao, qui dirige le blog @my_mindful_home interiors, et son petit ami ont réalisé une transformation chic d’un ancien appartement de location à Wimbledon. Les gros articles comprenaient la cuisine, mais l’un des trucs les plus utiles du répertoire de Marlène était gratuit. «J’utilise un logiciel 3D pour concevoir une pièce à l’avance. C’est ainsi que nous avons réalisé les panneaux muraux de notre salon. J’utilise Sketchup (sketchup.com) qui est gratuit à moins que vous n’obteniez la version professionnelle.»

mymindfulhome.co.uk

12/34 Espace extérieur

Le jardin était en désordre. Il s’agit maintenant d’une élégante “pièce” de cour avec les clôtures réparées peintes en gris et le platelage en bois teinté blanc. Le couple a construit des jardinières en bois surélevées peu encombrantes.

Voir plus d’images et lire l’article complet

mymindfulhome.co.uk

13/34 Recommencer

La décoratrice d’intérieur Rachel Chudley et son mari Nico ont repéré un atelier abandonné à vendre dans l’est de Londres. “Il y avait même un arbre qui poussait sur un mur. C’était fou mais nous avons fait une offre.”

Leurs architectes, vPPR, ont reconstruit le bâtiment délabré, augmenté sa hauteur de 1,5 mètre et ajouté une nouvelle extension.

Juliette Murphy

14/34 Profondeur de couleur

Un puits de lumière laisse suffisamment de lumière du jour dans la cuisine pour qu’une teinte bleu nuit brillante sur les murs donne l’impression que la pièce est plus grande.

«Nous voulions conserver le tissu d’origine de l’ancien bâtiment et associer les nouvelles briques à celles des anciennes», explique Rachel.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

15/34 Maison de caractère

L’entreprise de design d’intérieur Angel O’Donnell a mis toute sa créativité dans le défi de remodeler la maison Brixton de ce couple qui, bien que longue, ne mesure que 9 pieds 8 pouces de large.

Sur la photo: JP Banks et Ed O’Donnell, co-fondateur d’Angel O’Donnell, sur leur terrasse.

Taran Wilkhu

16/34 Nouvelle mise en page

La porte d’entrée s’ouvre directement sur un salon confortable avec un parquet en bois et des murs peints d’un vert profond et sombre, tandis qu’un nouvel escalier se trouve en face.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Taran Wilkhu

17/34 Conception intelligente

L’appartement Marylebone de l’architecte d’intérieur Daniel Hopwood, trompeusement petit, est conçu comme un décor de scène où, comme un magicien, il crée différentes scènes avec l’ajustement d’un coussin, une nouvelle housse de canapé ou même en plaçant un écran derrière le canapé.

Juliette Murphy

18/34 Sur mesure

Pour utiliser chaque pouce carré, il a étudié comment les Japonais vivent dans de petits espaces. «J’ai aimé la façon dont ils peuvent rendre chaque pièce polyvalente en utilisant des portes coulissantes qui peuvent être ouvertes pour créer un salon décloisonné ou fermées pour créer un espace intime. Ici, une porte coulissante en verre de roseau sablé dans un cadre en chêne peut fermer l’espace de la cuisine en cas de besoin.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

19/34 Remodelage

Les travaux d’urgence pour réparer l’affaissement étaient l’occasion idéale de remodeler cette maison victorienne avec terrasse, offrant un espace contemporain et familial.

Juliette Murphy

20/34

Il y a en fait deux escaliers. L’une, montant aux chambres à l’étage, est d’origine, tandis que l’autre, menant au salon en contrebas, a été reconstruite et agrandie.

La lumière inonde la nouvelle cuisine-salon-salle à manger du sous-sol depuis de hautes fenêtres, une grande lucarne et des portes vitrées donnant sur le jardin.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

21/34 multifonctionnel

Stephen et Andrea Coates voulaient que leur maison soit un espace flexible de travail en direct pour la prochaine étape de leur vie. «Nous ne voulions pas d’une maison avec cinq chambres vides. Je trouve cela assez décourageant quand les enfants ne sont pas là», dit Andrea. Au lieu de cela, des lits cachés permettent à la maison et à l’annexe d’accueillir une famille de neuf personnes en cas de besoin.

L’espace de vie / cuisine principal occupe l’arrière de la maison, avec des panneaux de verre coulissants pleine largeur se connectant au jardin.

Elena Coates (@elenalaurenc)

22/34 Espace caché

Le bungalow des années 70 dans le jardin était devenu froid et humide, alors ils l’ont renversé et ont construit un studio annexe / maison d’hôtes avec un studio d’art et une salle de sport.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Elena Coates (@elenalaurenc)

23/34 À l’épreuve du temps

Cette jolie maison de terrasse victorienne du milieu du siècle avait beaucoup de potentiel, mais elle était longue, étroite et sombre avec seulement deux chambres au premier étage, plus une salle de bain dont les propriétaires savaient ne pas suffire pour une famille à l’avenir.

Nicholas Worley

24/34 Beaucoup de lumière

La structure centrale de la maison a été dépouillée et une extension latérale vitrée a été ajoutée, donnant la possibilité de créer la cuisine décloisonnée et l’espace salle à manger qui s’écoule dans le jardin, avec un siège de fenêtre et une grande porte pivotante.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Nicholas Worley

25/34 Une maison ludique

Chantal Martinelli et son mari Julian Desormeaux dans leur cuisine aux couleurs vives. Le couple a déménagé la cuisine dans une pièce plus grande de l’appartement quand ils ont emménagé, la plaçant au centre de leur maison redessinée.

Daniel Hambury

26/34 Cœur de la maison

L’architecture de leur appartement d’usine reconverti à Hackney est élégante, compensée par des touches spirituelles et des secousses de couleur vive.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Photographe Jon Aaron Green. “Photographié pour le livre East London Homes par Sarah Bagner, publié par Hoxton Mini Press”.

27/34 Transformation de haut en bas

Volez le style de cette rénovation de terrasse victorienne avec un budget beaucoup plus petit et ajoutez de la valeur à votre maison. Sa transformation de haut en bas a coûté 480000 £ – mais a atteint un prix de vente de 1,9 million £ de la première personne qui l’a vue.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Matt Clayton

28/34 Des solutions simples et simples

Lorsque la maison de la propriétaire Valentina à Primrose Hill avait besoin de travaux, l’architecte Peter Morris a suggéré que son garage pourrait être converti en une cuisine plus grande et ultramoderne et a dit qu’elle pourrait ajouter un grand loft, comme troisième étage.

Juliette Murphy

29/34 Extension vers le haut

Maintenant, l’espace élégant a été transformé avec un nouvel espace loft lumineux et léger. Le loft aux poutres longues est baigné de soleil par les fenêtres et les plafonniers.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Juliette Murphy

30/34 Salon décloisonné

Les propriétaires Conor et Kate Hardy voulaient reproduire le style de vie d’entrepôt qu’ils avaient tant aimé dans la vingtaine.

Daniel Hambury

31/34 Spacieux

Ainsi, quand ils ont trouvé une maison près de Clapham High Street, avec un loft sur toute la longueur de la maison, ils ont ouvert l’espace et ont créé un salon et une salle à manger décloisonné et lumineux.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Créer une équipe / Robin Bell

32/34 Slot House

Coincé dans un espace rivalisant avec la largeur d’un chariot de métro, le bien nommé Slot House, à Peckham, est étonnamment spacieux.

Jim Stephenson

33/34 Style designer

Le couple d’architectes Sally et Sandy Rendel a conçu et construit Slot House.

34/34 Construit sur un petit terrain

Chaque millimètre de la parcelle de 2,8 mètres de large a été maximisé, tandis que le vitrage intégral permet au plus de lumière possible d’inonder la maison.

Voir plus d’images et lire l’article complet

Jim Stephenson