Le rappeur Iggy Azalea a annoncé sa rupture avec son collègue rappeur Playboi Carti, le père de son fils Onyx Carter. Le couple a accueilli Onyx en juin, après des mois où Azalea a démenti les rumeurs selon lesquelles elle était enceinte. À l’époque, Azalea a déclaré qu’elle n’avait pas annoncé sa grossesse pour protéger la vie privée de son fils.

La rappeuse “Fancy”, 30 ans, a partagé un bref message sur son histoire Instagram dimanche, rapporte The Daily Mail. «Ce que je voulais dire hier soir, c’est que j’élève mon fils seule et que je ne suis pas en couple», écrit-elle. Quelques heures plus tôt, elle avait laissé entendre que sa relation avec Playboi Carti était terminée, écrivant: “Vous avez perdu un vrai 1 !!!! Les gens tiennent la loyauté pour acquise et c’est pourquoi je préfère être seul.”

Azalea et Carti, de son vrai nom Jordan Terrell Carter, ont commencé à sortir ensemble en 2018. Ils se sont brièvement séparés en décembre 2019, pour se retrouver. Plus tôt cette année, il y avait des rumeurs qu’Azalea était enceinte, mais elle a essayé de garder les fans hors de la piste en publiant une photo d’elle-même avec des abdos en planche à laver en mai. C’était clairement une photo plus ancienne, car le 10 juin, elle a révélé qu’elle avait accueilli un fils.

«J’attendais toujours le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je vais toujours avoir hâte de partager les nouvelles de ce géant avec le monde», a écrit Azalea dans un autre message Instagram Story. “Je veux rendre sa vie privée, mais je voulais préciser qu’il n’est pas un secret et je l’aime au-delà des mots.” Depuis, Azalea a partagé très peu d’informations sur son fils. Un peu plus d’un mois après la naissance du bébé, elle a finalement partagé son nom, confirmant qu’il s’agissait d’Onyx. Samedi, elle a partagé deux photos d’elle-même avec Onyx après la rupture, ajoutant juste un emoji bébé ange dans la légende.

Azalea et Carti, 24 ans, se sont rencontrées en 2018 alors qu’elle était en tournée. Dans une interview avec Fader au cours de l’été, Carti et Azalea ont déclaré qu’ils avaient déménagé de Los Angeles à Atlanta ensemble et qu’il soutenait “tout” qu’elle fait. Les fans ont également émis l’hypothèse que les deux se sont fiancés quand Azalea a été vue portant une bague en diamant massif. Cependant, ils n’ont jamais répondu à la spéculation.

Azalea est surtout connue pour son single “Fancy” en 2014, qui a été un succès international et figurait sur son premier album The New Classic. Elle a finalement sorti sa suite, In My Defense, en 2019 et se prépare à sortir un autre album, End of an Era, cette année. Elle a sorti le premier single du nouvel album, “Dance Like Nobody’s Watching”, en août.