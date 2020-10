Iggy Azalea a donné une surprise à ses abonnés sur les réseaux sociaux jeudi, semblant se raser la tête sur Instagram avant de révéler qu’elle tirait simplement la jambe de tout le monde en balançant une perruque. La rappeuse “Fancy” a rendu son nouveau look assez convaincant, filmant couche par couche de ses cheveux tombant au sol alors que son styliste lui portait un buzzer.

“Vous en avez partout”, dit quelqu’un à l’arrière-plan du clip, tandis qu’un autre crie, “Iggy!” Alors qu’Azalea avait définitivement l’air élégante avec sa coupe buzz rouge fougueuse, elle a finalement révélé que le “ faire était juste un morceau de cheveux. “Je rase juste ma perruque wbu?” elle a sous-titré l’une des vidéos renonçant à ses véritables intentions.

Azalea n’a jamais hésité à arborer un look risqué et s’est lancée dans la saison d’Halloween à plein régime, de sorte que la perruque pourrait faire partie de l’esthétique effrayante qu’elle a montrée sur les réseaux sociaux. Mercredi, l’artiste s’est transformée d’une princesse de fée en une créature en latex d’inspiration maléfique dans une vidéo qu’elle a sous-titrée, «Le 1er octobre arrive». Ses fans ne pouvaient pas gérer son défi TikTok, avec une réponse, “OMG YASS !! Reine, nous sommes prêts pour les lerks!” et un autre ajout, “Shooketh ne dit même pas ce que je ressens actuellement. Les services: le baiser du chef!”

Le 1er octobre arrive 🎃 pic.twitter.com/Eg4kRXBbKp – IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 30 septembre 2020

Ce sera un Halloween spécial pour Azalea car elle célèbre les vacances pour la première fois depuis qu’elle est devenue maman. Le 10 juin, Azalea a annoncé qu’elle et le rappeur Playboi Carti avaient accueilli un fils, qu’ils ont nommé Onyx Carter. Azalea a révélé qu’elle avait gardé sa grossesse et les premiers jours de la vie de son fils privés, non pas parce qu’elle essayait de l’éloigner des gens, mais par désir de lui permettre une vie un peu normale.

“J’attendais toujours le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je vais toujours avoir hâte de partager les nouvelles de ce géant avec le monde”, a-t-elle expliqué sur Instagram Stories au temps. La nouvelle maman a poursuivi qu’en grandissant, elle espère «garder sa vie privée mais voulait faire comprendre qu’il n’est pas un secret», concluant: «Je l’aime au-delà des mots».