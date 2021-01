Iggy Azalea vient de partager une autre photo adorable de son fils en bas âge, Onyx. Comme l’a rapporté Hollywood Life, la chanteuse “Fancy” a pris son histoire Instagram le 8 janvier afin de publier une photo de son jeune fils. Elle a confirmé en juin 2020 qu’elle avait accueilli son premier enfant avec son petit ami de l’époque, Playboi Carti. Azalea et Carti se sont séparés depuis.

Sur la photo, le fils d’Azalea porte le sourire le plus mignon pour la caméra. On peut voir bébé Onyx portant un pull marron assis dans sa poussette pour poser pour le claquement. Le rappeur a sous-titré la photo avec “Me & You 4 ever n ever”. Comme mentionné précédemment, Azalea a confirmé en juin qu’elle avait donné naissance à son premier enfant. À l’époque, elle a partagé qu’elle hésitait à partager l’heureuse nouvelle parce qu’elle ne voulait pas détourner l’attention de questions importantes telles que le mouvement Black Lives Matter et la crise actuelle du COVID-19. Mais, elle ne pouvait s’empêcher de présenter officiellement le monde à son fils, qu’elle a nommé Onyx.

“J’attendais toujours le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours impatient de partager les nouvelles de ce géant avec le monde”, a écrit Azalea. “Je veux rendre sa vie privée, mais je voulais préciser qu’il n’est pas un secret et je l’aime au-delà des mots.” Des mois après avoir annoncé la nouvelle de son fils, il a été rapporté que le rappeur et Carti se sont séparés. Pour annoncer cette nouvelle, Azalea a écrit sur son histoire Instagram: “Vous avez perdu un vrai 1 !!!! Les gens tiennent la loyauté pour acquise et c’est pourquoi je préfère être seul.” Elle a précisé plus tard: “Ce que je voulais dire hier soir, c’est que j’élève mon fils seule et que je ne suis pas en couple.”

La relation entre Azalea et Carti a pris une tournure dramatique fin 2020, la chanteuse de “Black Widow” accusant son ex de ne pas passer Noël avec son fils. Elle a également affirmé que Carti avait refusé de signer le certificat de naissance de bébé Onyx et qu’elle n’était pas «autorisée à retourner» dans la maison qu’ils partageaient autrefois. Azalea a poursuivi: «Cet homme était en train de jouer à la PS5 en pleine pandémie le jour où mon fils est né, même si c’était une section c programmée. J’avais de l’onyx complètement seul parce qu’il était mon seul visiteur approuvé avec Covid. Nous vivions ensemble à cette époque. Et même si onyx était un bébé PRÉVU, que nous voulions tous les deux. Sur une merde bizarre, il a toujours refusé de signer son certificat de naissance. Il a 9 mois. Je ne donnerai même pas à son fils qu’il prétend se soucier autant de son propre nom de famille. Quelques jours plus tard, Azalea a écrit sur Twitter qu’après avoir exprimé publiquement cette information, elle et Carti ont parlé de la question et se trouvent dans une bien meilleure place dans leur relation de coparentalité.