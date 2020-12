F

Le géant des meubles Ikea va arrêter d’imprimer son catalogue «iconique» après 70 ans dans le cadre de la mission du détaillant de devenir une entreprise plus axée sur le numérique.

Ikea a annoncé lundi qu’il cesserait d’imprimer son titre, lancé en 1951.

Le détaillant a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur les aspects numériques de son fonctionnement après avoir vu une augmentation de 45% de ses ventes en ligne l’année dernière.

Konrad Grüss, directeur général d’Inter IKEA Systems BV, a déclaré: «Pour les clients et les collègues, le catalogue IKEA est une publication qui apporte beaucoup d’émotions, de souvenirs et de joie. Depuis 70 ans, c’est l’un de nos produits les plus uniques et emblématiques, qui a inspiré des milliards de personnes à travers le monde. “

Il a ajouté: «Tourner la page de notre catalogue bien-aimé est en fait un processus naturel puisque la consommation des médias et les comportements des clients ont changé. Afin d’atteindre et d’interagir avec les nombreuses personnes, nous continuerons d’inspirer avec nos solutions d’ameublement de nouvelles manières. »

En hommage et célébration de l’histoire de son catalogue, elle lancera à l’automne 2021 un livre «rempli de grandes inspirations de meubles et de meubles».

en relation

Quatre faits sur le catalogue IKEA:

* 1951: Ingvar Kamprad a lui-même créé le premier catalogue IKEA, et la toute première couverture du catalogue présentait le fauteuil à oreilles MK avec un revêtement marron. Imprimé et distribué à 285 000 exemplaires dans le sud de la Suède, 68 pages.

* 1998: Premier catalogue “IKEA au bureau” disponible sur Internet, qui était une édition spéciale ne montrant que des meubles pour entreprises / bureaux. L’ambition était de présenter l’ensemble du catalogue en ligne, mais en raison de la complexité des systèmes informatiques, le lancement a été reporté.

* 2000: Lancement d’une version imprimée et numérique du catalogue IKEA.

* 2016: à son apogée, 200 millions d’exemplaires du catalogue IKEA ont été distribués, en 69 versions différentes, 32 langues et sur plus de 50 marchés.