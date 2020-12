Il a acheté une voiture de luxe, Bad Bunny ne sait plus quoi en faire | INSTAGRAM

“Jamais de ma vie je n’ai imaginé que cette voiture bâtarde allait créer autant de controverses et ils allaient prendre autant de photos” est la manière désobligeante dont le très “roi du piège latin” parle de sa nouvelle et super luxueuse acquisition, c’est vrai , Bad Bunny se réfère maintenant avec mépris à sa Bugatti Chiron Sport 110 Ans, exclusive, chère et élégante.

L’artiste le plus écouté cette année en Spotify, Il a avoué un nouveau problème dans sa vie, et c’est qu’il y a un peu plus d’un mois il s’est livré au caprice coûteux d’acheter une supercar évaluée à plus de trois millions de dollars et maintenant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne sait pas quoi en faire .

“San Benito” a récemment avoué que son précieux Bugatti blanc C’est devenu un terrible casse-tête, et c’est que je ne m’attendais pas à l’agitation qui s’est organisée sur l’île de 8900 km2, plus ou moins l’extension de la Communauté de Madrid, du fait de la présence de la supercar française de 1500 ch, la première Bugatti à mettre les pieds à Porto Rico.

Vous pourriez également être intéressé par: Les scandales dans lesquels Bad Bunny a été impliqué!

“Tous mes amis me demandent de les laisser prendre des photos parce que c’est une Bugatti Chiron. Et je dis: Pourquoi? Ce n’est qu’un véhicule”, Bad Bunny nie le fait décrit.

«Du fond du cœur, je ne sais pas quoi faire de la voiture c @ brón, parce que je l’ai amenée à Porto Rico et que c’était un bout de papier pour la guider, tout était un problème: les assurances, le gouvernement, les taxes (taxes) … un mauvais film Maintenant, je l’ai aux États-Unis, ici (dans son Porto Rico natal), je ne pouvais pas l’avoir une minute de plus parce que chaque fois que je sortais avec lui, ils savaient que c’était moi. Je sais », a-t-il révélé en guise d’agacement dans son morceau de divertissement.

L’incroyable chose à propos de cette histoire ne s’arrête pas là, car il s’avère que Benito Antonio a avoué dans le programme de Jorge Pabón qu’il avait acheté la Bugatti Chiron en édition limitée, il n’y a donc que 20 unités dans le monde, et la vraie raison pour laquelle Celui qui a donné le caprice coûteux était que personne ne voulait lui prêter une voiture de sport de la marque française pour intervenir dans la livraison virtuelle des Latin Grammy Awards 2020.

Son intention était de passer en direct lors de la diffusion du gala, le 19 novembre, alors qu’il conduisait le véhicule de luxe sur le pont Teodoro Moscoso à Porto Rico, mais comme personne ne voulait lui louer la voiture de luxe, Bad Bunny a choisi d’acheter la sienne.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

«J’ai acheté cette voiture pour une seule raison. Je voulais faire ma présentation aux Grammy Awards avec une Bugatti au Teodoro Moscoso. Qu’est-ce qui ne va pas? Nous avons essayé de trouver des gens pour nous louer la voiture et personne ne nous l’a louée. Personne ne le voulait. louer votre voiture pour voyager en avion ou en bateau à destination de Porto Rico. Personne! Alors j’ai dit: Eh bien, vous savez quoi? Je vais l’acheter, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voulez pas me la louer, j’achèterai la mienne “, a révélé le Bad Rabbit, qui a finalement obtenu ce qu’il voulait et peut désormais se vanter d’appartenir au club exclusif des propriétaires de Bugatti.

Bien que ce ne soit pas la première voiture chère que le chanteur ait achetée, et de la même manière, aussi incroyable que cela puisse paraître, cela s’avère être comme il l’a lui-même mentionné à plusieurs reprises, il n’est pas vraiment un amateur de véhicules.

Depuis, il a également avoué que, contrairement à ce que cela peut paraître, il n’est pas un grand passionné de voitures, en fait, il a dit qu’il avait une Lamborghini Urus qu’il n’a pas utilisée depuis longtemps, l’impressionnant SUV italien de 650 CV, Évalué à près de 300 000 dollars, il prend la poussière dans un garage appartenant au rappeur-chanteur.