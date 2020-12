Il a atteint 10 millions! Maribel Guardia ravit les yeux de ses fans | INSTAGRAM

L’actrice mexicaine d’origine costaricienne, Maribel Guardia, a décidé de célébrer en grand pour toucher ses 10 millions d’abonnés sur Facebook avec une publication formidable qui a capté tous les regards.

C’est vrai, Maribel Guardia il y a quelques semaines, a atteint le 10 millions d’abonnés dans Facebook, et pour le célébrer, il décida de publier une image qui souleva les passions les plus basses de plus d’un de ses fervents admirateurs.

Il a partagé de son profil officiel de Instagram une photographie dans laquelle elle projette toute sa sensualité et sa vanité dans un minuscule maillot de bain noir qui lui permet de montrer sa grande beauté naturelle.

L’actrice et animatrice d’origine costaricienne a décidé de partager une photo d’elle-même en maillot de bain noir séduisant, avec un design particulier qui laisse très peu à l’imagination, et c’est-à-dire que la pièce laisse à découvert Une grande partie du pi3l de Maribel, comme sa taille minuscule, en plus d’accentuer le design du vêtement, provoquant l’effet visuel d’être encore plus petit.

En plus d’avoir une petite ouverture sur la poitrine, cette flirty 3sc0te, qui montre très bien les attributs avant de la belle chanteuse, pour accompagner sa tenue, Guardia a opté pour un maquillage simple, une paire d’énormes boucles d’oreilles en forme de croix dorées et ses longs cheveux noirs, disposés d’un côté de son corps.

Le propriétaire de la jeunesse éternelle a également célébré que sur Instagram, il atteignait presque 6 millions de followers, ce qui montre qu’il est l’un des célèbres favoris du public, du moins de ceux qui se trouvent sur le territoire mexicain et latino-américain, qui apprécient ses divertissements. .

De même, les félicitations d’amis célèbres tels que Laura Bozzo, Lourdes Munguía, Adriana Fonseca, Isabel Madow, Juan José Origel et Andrea Legarreta, parmi plusieurs autres personnages bien connus de la télévision mexicaine, n’ont pas attendu.

Mais ses fans internautes n’étaient pas loin derrière et l’ont également comblée de félicitations et de compliments, et ont rempli sa boîte de commentaires de centaines de commentaires lui rappelant sa beauté inégalée et de nombreux compliments les plus créatifs.

«Chez Maribel Guardia Live, nous sommes très fiers parce que nous continuons à grandir et à battre des records d’audience à chaque nouvelle émission», a déclaré les personnes du programme de la chanteuse.

De la même manière, ses fans ont écrit des messages tels que: “Quel barbare, mes respects madame, quel beau corps!”, “Très belle femme, vos cheveux, votre visage, wow n’a même pas atteint vos talons”, “Excellente journée, bénédictions pour toi et ta famille »,« Tu le mérites pour être la meilleure que je t’adore Mari », n’étaient que quelques-uns d’entre eux.

A noter que la diva des feuilletons mexicains est devenue l’une des personnalités les plus suivies au sein des différents réseaux sociaux, plateformes sur lesquelles elle reste en contact permanent avec ses followers, car comme elle l’a elle-même mentionné à plusieurs reprises, son le succès est dû au soutien et à l’affection de millions de fans.

Maribel Guardia ne cesse d’impressionner ceux qui ne comprennent pas à quel point cette belle femme de 61 ans a un visage et un corps d’envie, à un âge où elle devrait gâter ses petits-enfants, même si, on sait bien que si elle les aime trop et Ce sont des enfants super gâtés, comme elle l’a elle-même montré dans plusieurs de ses posts sur Instagram.