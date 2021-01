Le jour de l’An était une occasion spéciale pour Law & Order: la star de l’Unité spéciale des victimes Ice-T et sa femme, le mannequin Coco Austin, et pas seulement parce que cela signifiait la fin de 2020. C’était aussi le 20e anniversaire de leur mariage, alors ils est sorti avec un petit groupe d’amis. Le couple de célébrités a montré des photos de l’événement, affichant le haut transparent d’Austin.

“Je dirais que Coco et moi avons eu une excellente célébration du 20e anniversaire hier soir … Merci pour tout l’amour”, a écrit Ice-T dans la légende de son message. “Nous l’apprécions VRAIMENT.” Dans son message, Austin a assuré aux fans qu’ils n’avaient eu qu’un petit rassemblement avec des amis et la fille d’Ice-T, LeTesha Marrow, car ils avaient pris la pandémie de coronavirus au sérieux.

«C’était aussi le 20e anniversaire d’Ice and mines et au lieu d’organiser une grande fête cette année comme prévu, nous avons décidé d’aller dîner avec un petit groupe d’amis pour faire entrer la nouvelle année. La fille aînée d’Ice, Tesha, l’a également fait cette année , c’était une belle nuit intime. Bravo », a écrit Austin. Elle a inclus de nombreuses autres photos de la fête, y compris quelques images amusantes avec Marrow. Austin a également déclaré à un fan qu’Ice-T “avait choisi celui-ci”, se référant à son haut révélateur.

Austin et Ice-T ont été personnellement affectés par le coronavirus. En juin, le père d’Austin, Steve Austin, a été testé positif au virus et a passé 40 jours dans une unité de soins intensifs. Steve a finalement quitté l’hôpital début août, mais Ice-T a déclaré qu’il avait encore besoin d’oxygène supplémentaire. «Mon beau-père ‘Le père de Coco’ était un grave COVID ‘No Masker’ l’a frappé. Pneumonie dans les deux poumons .. 40 jours en USI près de la mort. Maintenant, il est sous Oxygène indéfiniment. Ohhh il est un croyant maintenant,” le le rappeur a écrit sur Twitter le 29 novembre. Il a inclus le hashtag “COVID n’est pas un jeu” pour marteler son point.

Ice-T a également déclaré aux fans sur Twitter que plusieurs de ses amis proches avaient contracté le virus. Début décembre, il pleura son ami Paul Devoux, dit Ganxsta Ridd. Lors d’une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon en juillet, Ice-T a déclaré qu’il connaissait huit personnes décédées du virus. “J’ai traversé tellement de choses dans ma vie. Je ne veux pas mourir à cause de ça, et surtout avec une nouvelle fille”, a déclaré l’acteur, qui partage Chanel, 5 ans avec Austin, à l’époque. . «Alors, oui, je suis conscient, et je suis inquiet, et je suis prudent. Si vous voulez appeler ça effrayé, appelez ça effrayé.