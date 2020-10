Il a dit oui!, Gwen Stefani et Blake Shelton à deux pas du mariage | Instagram

Elle a dit “Oui, j’accepte! Gwen Stefani n’aurait pas douté un instant avant la demande en mariage de Blake Shelton, l’artiste excitée a fait participer tous ses followers et amis au grand moment à travers un récent post sur Instagram.

Sans aucun doute, l’interprète Gwen Stefani Il est dans l’un de ses meilleurs moments après avoir joué dans un moment important de sa vie en recevant la proposition du chanteur également américain, Blake Shelton, les deux se sont fiancés! et une image récente les montre à la fois heureux et amoureux de cette grande étape.

Dans l’instantané, le couple est vu en train d’échanger un tendre baiser pour sceller leur promesse d’amour, tandis que l’artiste montre sa main gauche comme un signe qu’elle porte la bague de fiançailles que Shelton a donnée comme symbole du prochain chemin que les deux prendront vers l’autel.

@blakeshelton, oui s’il vous plaît! gx, a écrit la chanteuse de “Hollaback Girl”, acceptant la proposition de son petit ami.

La nouvelle a fait sensation et via le compte Instagram de Gwen, ses fidèles adeptes lui ont adressé leurs meilleurs vœux, qui ont également été partagés par des amis proches du célèbre natif de Fullerton, en Californie.

INCROYABLE! Félicitations à vous deux !!, a écrit Jhon Legend de manière expressive, qui a été l’un des premiers à féliciter le couple.

Dualipa et d’autres groupes comme Garbage, UB40, entre autres, ont également envoyé leurs bonnes vibrations pour leur nouvelle décision.

De la même manière, à travers le récit de “The Voice” le spectacle où Gwen et Shelton servent de juges au concours de chant, il a dédié quelques mots spécialement pour les fiancés d’aujourd’hui.

Les meilleures nouvelles jamais jamais jamais jamais

De son côté, le futur mari de Stefani et aussi un coach talentueux du programme ont partagé la même photo où il a dédié un beau message à sa bien-aimée, ce qui pour beaucoup signifiait un geste très tendre.

Bonjour @gwenstefani merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie … je t’aime. J’ai entendu un OUI! A écrit Shelton.

Il est à noter que ce n’est pas la seule fois que le «coach» et le fiancé de l’artiste lui dédient de beaux mots, car auparavant, lors du récent anniversaire de Gwen, il était également inspiré par un beau message à son intention.

C’est un jour spécial pour une femme spéciale de ma vie. Joyeux anniversaire @gwenstefani, j’écrirais une chanson pour vous tous les jours si je pouvais …

“Après cinq ans de fréquentation”

L’interprète également de chansons comme “Cool”,. “Rich Girl”, “Wind It Up” et bien d’autres, a une romance avec Shelton depuis novembre 2015, les stars de la musique se sont rencontrées justement sur l’émission de télé-réalité “The Voice”.

Leurs chemins se sont croisés lorsque les deux se seraient récemment séparés de leurs partenaires, en 2015, comme il est devenu connu.

Blake Shelton, la soi-disant “star de la country” était marié à Miranda Lambert, tandis que Gwen Stefani s’était séparée du chanteur de Bush Gavin Rossdale en 2015 et avec qui il avait trois enfants: Kinsgston Rossdale, Zuma Rossdale et Apollo Rossdale, avec qui Apparemment, Blake a une excellente relation.

Le couple a même joué dans plusieurs duos musicaux, l’un d’eux était “Nobody But You” qui a remporté un CMT Music Award le 21 octobre dernier, selon les rapports.

Apparemment, selon la version du représentant du musicien, il a partagé E! Divertissement selon lequel le couple s’est fiancé dans l’Oklahoma, sans plus de détails publiés jusqu’à aujourd’hui.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que dans les prochains jours, le couple révèle plus de détails sur leur prochain mariage puisque jusqu’à présent, seule la nouvelle des fiançailles a été donnée.

La chanteuse Gwen Renee Stefani est née le 3 octobre 1969 et s’est démarquée en tant qu’auteur-compositeur-interprète, actrice et créatrice de mode américaine elle-même devenue célèbre en tant que voix du groupe de rock alternatif No Doubt. Ainsi, elle a également participé en tant que coach sur The Voice dans les saisons 7, 9, 12 et 17, participant actuellement à l’édition 19.