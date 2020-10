Il a menti! Aylín Mujica n’a pas été enlevé, dit Daniel Bisogno | Réforme

Le célèbre chauffeur de Ventaneando Daniel bisogno et Alejandro Gou, producteur de la pièce El Cuarentenorio Cómico ont assuré que la belle actrice Aylín Mujica avait menti au sujet d’un enlèvement express à Mexico.

Au cours de l’émission Ventaneando, Daniel Bisogno et le producteur ont exposé l’actrice et souligné qu’elle n’avait subi aucun enlèvement express et que tout cela était une invention d’elle dans le but de retourner aux États-Unis.

Alejandro Gou a partagé son énorme ennui parce que Aylin Mujica Il a indiqué qu’il serait absent de la pièce El Cuaternorio Cómico pendant deux semaines et n’a déposé aucune plainte pour les événements allégués; De plus, elle trouve assez suspect que le chauffeur de taxi présumé qui l’a kidnappée n’ait pas emporté son téléphone portable ou son passeport.

Je lui ai parlé hier et ce qu’elle a dit était horrible, ce qu’elle m’a dit, c’est que son père avait pris son passeport parce qu’il ne voulait pas qu’elle vienne au Mexique, il a dit que pendant qu’elle allait trouver un emploi chez Telemundo parce que le président de Telemundo la voyait très nerveux … le producteur ennuyeux a partagé.

Le producteur a souligné qu’Aylín Mujica lui avait dit qu’il ne voulait rien savoir des plaintes, il a refusé d’en soulever une et assure qu’il ne croit pas avoir été privé de sa liberté.

Il a dit qu’il ne voulait rien savoir des plaintes. Je ne veux pas remettre en question vos paroles, mais je ne vous crois pas. Le net ne me semble juste que le travail de tous ses collègues, avec autant de publicité et d’investissements réalisés. Mes soupçons disent beaucoup de choses liées qui ne se sont pas produites, a partagé Alejandro Gou avec Daniel Bisogno.

Tous deux assurent que l’actrice ment complètement, car Aylín Mujica a communiqué avec le comédien Germán Ortega et l’a informé qu’il était très bien arrivé aux États-Unis, sans avoir commenté qu’il avait subi cet accident.

Pensez-vous qu’après l’agression, il a dit «Laissez-moi là-bas à l’aéroport»? De là, il a dû prendre un autre véhicule avec les 6 valises et monter dans l’avion et a écrit qu’il était arrivé de manière divine, raconte ironiquement Daniel Bisogno.

Alexandre Gou Il a annoncé que c’était Andrea Escalona qui couvrirait le rôle qu’Aylín Mujica a quitté lors de son départ pour les États-Unis.

Aylín Mujica a prétendu tout cet assaut qui n’a jamais existé. Elle avait déjà voulu parler à Gou et a pris son vol. Ils l’ont kidnappée, l’ont touchée indûment, sont passées par trois banques, ont partagé le chauffeur de Ventaneando dans l’émission.

L’actrice a révélé pour l’émission Suelta la Sopa qu’elle avait vécu l’expérience la plus terrible de sa vie en prenant un taxi pour l’aéroport de Mexico; Il a souligné que lorsque son véhicule n’arrivait pas, il en prenait un qui passait par là.

Je suis allé dans la rue à cause de la nervosité de ne pas arriver à l’aéroport et j’ai traversé un quartier près de Polanco. Je marche environ deux pâtés de maisons et prends un taxi que je vois dans la rue. Je monte et ils me donnent un n @ vaja, a assuré l’actrice.

Aylín Mujica assure qu’il avait très peur, mais le chauffeur lui a dit qu’il n’y avait pas de mal, qu’il n’avait besoin que d’argent.

Il a dit: «Je ne veux pas te blesser. Je ne vais rien te faire, j’ai juste besoin d’argent, j’ai perdu mon travail et j’ai besoin d’argent, j’ai besoin de ton aide.

La célèbre femme a souligné qu’elle lui avait donné l’argent qu’elle transportait, ce qui semblait en fait très peu à l’agresseur, qui a fini par l’emmener aux guichets automatiques.