Il a pensé à se suicider, Mauricio Islas avoue son expérience

La façon tragique et surprenante de perdre la vie d’un célèbre Xavier Ortiz, a eu un impact énorme sur sa famille, ses proches, ses amis et en particulier ses collègues au sein de l’émission, alors Mauricio Islas l’a commenté.

Et, est-ce que la façon dont sa vie s’est terminée, est sans aucun doute un exemple clair des effets dévastateurs de la solitude, du manque d’empathie et bien sûr d’un grand déséquilibre dans le santé mentalePour cette raison, le célèbre acteur, Mauricio Islas, met l’accent sur la réalité: la véritable importance d’aborder ces questions dans la société sans être un tabou.

On sait bien que, plus d’un mois s’est écoulé depuis que Xavier Ortiz a décidé de mettre fin à ses jours, de la même manière, les effets de son départ sont de plus en plus commentés, soit par les utilisateurs sur les réseaux, soit par des amis plus proche du célèbre.

Apparemment, il a spéculé que l’acteur souffrait de graves problèmes économiques qui ont été exacerbés par la contingence sanitaire mondiale, et que, combinés à la situation trouble avec son ex-femme, à son combat contre les dépendances et à l’isolement pratiquement obligatoire, pourraient être les déclencheurs sérieux qui l’ont amené à agir d’une manière aussi inattendue.

C’est pourquoi l’acteur Ile Maurice a décidé d’utiliser la portée du grand public auprès des internautes, et a élevé la voix, pour évoquer la grande importance de parler de santé émotionnelle, les effets des réseaux sociaux sur l’estime de soi et la façon dont le suicide est une pensée récurrente chez les êtres humains.

“J’ai parlé de ma vie et de mon histoire, je suis une personne hyper émotionnelle, le théâtre m’a sauvé la vie, mais je n’avais pas fait de travail en interne, j’ai donc vécu un processus de presque treize ans”, a déclaré l’acteur de cinéma, se référant au soin de ses émotions qu’il entretient.

De même, il a ajouté: “Tout le monde parle de mille choses, mais nous n’aimons pas souffrir, alors nous prenons des médicaments, des boissons, des fêtes, des relations difficiles … Combien de fois avons-nous peur d’être seuls et de ne pas savoir comment être avec nous-mêmes? dans des endroits où vous ne devriez pas être avec des gens, vous ne devriez pas? Cette pandémie, ce qui est venu nous apprendre, parce que cet enfermement était forcé, nous a amenés à nous connaître, à être avec nous.

De la même manière, à propos de la façon dont Xavier Ortiz s’est suicidé, le célèbre acteur Mauricio Islas a déclaré en exclusivité pour l’émission “Sale el Sol”: “C’est douloureux et c’est fort parce que je l’ai connu, le jour où il Comprenons que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui les utilisent, sans être le nom, sans être le visage, ça permet beaucoup plus de donner un avis et on ne mesure pas les conséquences, donc je crois que nous avons tous traversé des moments difficiles », a-t-il conclu.

On sait avec certitude que cette question est assez sensible à aborder pour l’acteur, car il y a à peine un an, il a décidé de s’ouvrir au public en avouant qu’il était sur le point de se suicider, en raison d’une situation forte impliquant un scandale sexuel.

Tout s’est passé en 2004, l’acteur a joué dans un scandale fort et controversé, pour avoir entretenu des relations avec la fille du chanteur José Luis Rodríguez “El Puma”, qui à l’époque avait à peine 17 ans, a traversé de longs et turbulents procès aux Etats-Unis. United, et affirme que ce fut l’une des étapes les plus difficiles de sa vie.

Le scandale est devenu public et Mauricio Islas n’a été emprisonné que quelques heures; pour retrouver sa liberté, il a payé une caution de 7 mille dollars.