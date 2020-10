Ninel Conde laisse Instagram nerveux | Réforme

La belle Ninel Conde n’arrête pas de faire des reportages sur les réseaux sociaux et les programmes de divertissement, mais pas seulement pour savoir si elle s’est mariée ou non Larry Ramos; mais aussi à cause de son énorme beauté et cette fois, pour avoir rendu Instagram nerveux avec son maillot de bain blanc.

El Bombón, comme l’appelle la belle actrice et chanteuse, a ravi ses followers sur Instagram avec une photo dans laquelle ses followers se demandaient ce qui allait se passer ensuite, car il semble que Ninel Condé elle est sur le point d’abaisser le bas de son maillot de bain deux pièces.

Avec une pose vraiment dévastatrice, l’actrice a flirté avec la caméra en s’agenouillant pour montrer ses abdos en acier et son maillot de bain qui pouvaient tomber à tout moment.

La belle Ninel Conde laissa son regard vagabonder et ses cheveux étaient possédés par le vent. Il parait Le chocolat elle a profité d’un moment de détente car si elle peut voir sur la photo qu’un livre et des lunettes l’accompagnent; la beauté de la mer est devenue son complice pour cette image spectaculaire.

La photo a été partagée il y a une semaine sur son compte Instagram officiel, où Ninel Conde a eu plus de cent mille réactions à cette image.

Amour, avec ce mot et un cœur, la belle actrice accompagnait la photo.

Les compliments pour Ninel Conde n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires; Il y avait même ceux qui souhaitent un jour avoir leur abdomen impressionnant.

La beauté et la beauté faisaient partie des qualifications constantes pour El Bombón.

Ces derniers jours, Ninel Conde et son partenaire Larry Ramos sont devenus l’un des sujets de conversation constants des émissions.

Depuis l’annonce de la nouvelle que la célèbre femme avait une relation avec Larry Ramos, des commentaires négatifs sur cet homme ont commencé à émerger.

Il y a ceux qui assurent que Ramos a trompé Alejandra Guzmán et n’a pas un très bon bilan, alors ils disent que Ninel le gardera sûrement et devra le sortir des ennuis.

Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le chanteur et l’homme d’affaires arriveraient à l’autel, dans le programme Ventaneando, ils se sont moqués en soulignant que Ninel Condé serait celui qui paierait pour la fête ostentatoire.

Il y a deux jours, l’agitation est venue parce qu’il y a ceux qui assurent que le célèbre et Larry Ramos se sont déjà mariés; tandis que d’autres le soulignent, ils ont essayé mais ce n’était pas possible.

À cet égard, l’actrice a souligné qu’elle épouserait celui qu’elle a décrit comme l’homme que Dieu a destiné pour elle, mais qu’elle veut une grande fête que les conditions actuelles ne permettent pas, alors elle le fera l’année prochaine.

Le cubain Mhoni Vidente a souligné que tant Ninel Conde que Larry Ramos ils sont très amoureux; Cependant, le bonheur pourrait durer très peu car il pense qu’il pourrait être privé de sa liberté en raison d’un processus dans le cas de ce qui s’est passé avec Alejandra Guzmán.

Ce jour-là, il nous épouse, mais c’est plus que tout un coup de publicité, mais c’est valable: je vois qu’il épouse ce garçon de 34 ans nommé Larry, qui a un passé très difficile; Mais ici le problème c’est qu’inel Condé, je pense qu’il a une luxation mentale … Quand tu atteins 47 ans, 48 ​​doit avoir Ninel, toi qui pêche les jeunes pour se sentir encore plus jeune et Ninel est valable.

Le célèbre voyant a souligné que Condé pouvait vendre sa maison pour subvenir aux besoins de son partenaire, mais lui a demandé d’évaluer s’il valait la peine de tout risquer pour quelqu’un qui a peu à savoir.