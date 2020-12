Il a tous les looks! Natti Natasha danse naturellement | AP

La belle chanteuse Natti Natasha Elle est devenue l’une des femmes les plus convoitées du genre urbain et se délecte constamment de photographies enflammées sur ses réseaux sociaux dont elle en comble finalement plus d’une de soupirs.

Et il suffit de jeter un coup d’œil sur les réseaux sociaux de Natti Natasha pour se rendre compte à quel point cette beauté aime flirter.

L’artiste dominicain a fait sensation sur le réseau social Instagram en montrant presque comment Dieu l’a amenée au monde dans une vidéo qu’il a partagée il y a quelques mois.

Cette vidéo dans laquelle il fait ressortir son père s3nsual1 et son grand sens de l’humour dans une égale mesure a enchanté ses millions de followers, qui ont non seulement aimé la publication, mais ont également consacré toutes sortes de compliments dans le commentaires.

Natti Natasha, de son vrai nom Natalia Alexandra Gutiérrez, est devenue ces dernières années l’une des plus importantes représentantes féminines du genre urbain.

Alors allez-y », a écrit Natti dans le post.

C’est ainsi que l’auteure-compositrice-interprète a démontré une fois de plus que bien qu’elle ne soit pas danseuse, lorsqu’elle bouge elle est capable de conquérir n’importe qui, surtout si elle est en sous-vêtements ou comment Dieu l’a mise au monde, comme dans la vidéo on parle de.

Cliquez ici pour regarder la vidéo passionnée de Natti Natasha.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi ses millions d’abonnés et jusqu’à présent, la vidéo qui a été partagée le 9 mai a jusqu’à présent plus de 11 millions de vues et des commentaires sans fin de la part de leurs fans. admirateurs.

De cette façon, le jeune chanteur a utilisé le Hit Without Pyjamas pour montrer le moment amusant, dans lequel ils ont pris une vidéo tout en dansé devant le miroir presque sans vêtements.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il est à noter qu’à plus d’une occasion la belle chanteuse s’est montrée naturellement sur ses réseaux sociaux et en fait il y en a une en particulier qui n’a pas du tout été appréciée par ses followers.

La reggaetonera a révolutionné les réseaux sociaux en publiant une photo sur ses histoires Instagram, où elle apparaît complètement d3snuda.

Cependant, la photographie controversée de la chanteuse n’a pas été bien accueillie par ses followers, qui lui ont fait part de leur avis dans les commentaires de ses publications.

Montrez du talent, ne vous déshabillez pas “,” Vous ne savez pas quoi faire pour attirer l’attention sur cette dame “,” Quel dommage qu’étant si belle vous deviez “vous retrouver” “,” Tout ce genre enseigne plus que chanter, ce n’est pas nécessaire d’enseigner s’ils savent déjà chanter », furent certains des commentaires qu’il reçut.

D’un autre côté, son incursion dans la musique est venue de l’église et maintenant il est dans l’œil de l’ouragan pour avoir publié des photos avec presque pas de vêtements.

Intérêt pour la musique de Natti Natasha Elle a commencé à enregistrer et à composer ses chansons à l’âge de 14 ans, après n’avoir pas eu le succès escompté, la chanteuse a mis une pause dans sa carrière musicale, cependant, l’interprète s’est accrochée à ses rêves et est rapidement entrée dans le genre urbain, ce qui lui a valu d’innombrables succès.

C’est ainsi que la carrière de Natti Natasha a pris un virage à 180 degrés lorsque Don Omar, qui par hasard, a entendu l’une des chansons de l’interprète.

La joueuse de reggaeton a été extrêmement impressionnée par son talent et a enregistré une chanson à ses côtés, à partir de ce moment sa carrière a développé succès après succès jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des Latinas les plus reconnues au monde.

Cela peut vous intéresser: dans un petit haut coloré, Natti Natasha fait la promotion de son single