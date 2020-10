Miranda Lambert a perdu un membre de sa famille, partageant jeudi sur Instagram que son chien Waylon est décédé. La chanteuse a posté un diaporama de photos de Waylon au fil des ans, y compris des photos de son temps en tant que chiot et des photos plus récentes, écrivant qu’elle a perdu l’un de ses «meilleurs amis».

Dans sa légende, Lambert a partagé qu’elle avait trouvé Waylon et sa soeur Jessie sur le bord de la route dans l’Oklahoma en janvier 2008. «Ils ont été abandonnés, mourant de faim et de froid», écrit-elle. «J’écoutais Jessi Colter et Waylon Jennings au moment où maman et moi les avons vus et nous nous sommes arrêtés pour les récupérer. Je les ai emmenés directement chez le vétérinaire et elle m’a dit que le petit garçon ne se portait pas très bien (malnutri et déshydraté ) parce que quoi qu’ils aient trouvé à manger pendant qu’ils étaient sans abri, il la laissait toujours manger en premier. Il l’a fait presque toute sa vie. “

Le natif du Texas a écrit que le vétérinaire a déclaré que Waylon “ne réussirait probablement pas, mais il l’a fait.” «Pendant près de 13 ans», a poursuivi son message. “Il était un rocher dans notre famille et a toujours tenu le fort. Il a vécu sa vie sans clôtures. La façon dont nous voulons tous vivre. Il était un chien de ferme de part en part et s’est retiré à Nashville dans le bus avec maman rentrer à la maison au Texas pour Noël chaque année. Je suis tellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé avec lui et je suis reconnaissant pour le reste du temps que nous avons avec sa sœur Jessi. “

Lambert a partagé qu’elle était “si heureuse” que son mari Brendan McLoughlin ait pu faire la connaissance de Waylon “dans ses dernières années”. «Nous avons le cœur brisé mais heureux qu’il traverse le pont arc-en-ciel en ce moment et qu’il nous attende quand nous y arriverons», a-t-elle écrit. “Les chiens changent votre vie. Le lien est quelque chose qui ne peut être décrit que si vous l’avez vécu.”

Elle a également remercié trois de ses amis pour «être ses autres mamans et papa et avoir tant pris soin de lui quand j’étais parti» ainsi que les équipes des animaleries locales pour «nous avoir donné un traitement aussi incroyable et encore quelques années ensemble. “

“Embrassez vos chiots aujourd’hui, vous tous”, a conclu Lambert.

La chanteuse de “Settling Down” a reçu de nombreux commentaires de soutien de la part de son amie et compagnon de chien Carrie Underwood, qui a écrit: “… envoyant beaucoup d’amour et de câlins”.