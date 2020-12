Il a vécu trompé! Luis Miguel découvrirait un grand secret | AP

Tout semble indiquer que le chanteur à succès Luis Miguel a été trompé toute sa vie, car il aurait pu découvrir un grand secret que cela changerait tout, car même si l’on pense que tout sur sa vie est connu, apparemment ce n’est pas comme ça.

Sergio Basteri, qui est le frère le plus mystérieux de Luis Miguel et sur lequel le public a malheureusement moins d’informations, a eu une vie assez particulière et il y a un secret qu’ils prétendent avoir caché tout au long de sa vie.

Il ne fait aucun doute que la vie de Luis Miguel a été extrêmement compliquée dans son enfance et aussi pendant une bonne partie de son adolescence.

Le chanteur a subi la pression de son père Luisito Rey et malheureusement il a perdu sa mère Marcela Basteri, dont il n’a plus rien entendu depuis août 1986 et même ainsi, pour ses frères cela a également été assez compliqué, surtout pour Sergio Basteri, le plus petit des trois.

Le jeune Sergio est né le 12 janvier 1984 et à peine deux ans plus tard, sa mère disparaîtrait pour toujours après son voyage à Madrid (Espagne), où il aurait rencontré Luisito Rey, qui tentait de se rapprocher de Marcela, depuis elle en savait beaucoup sur ses relations illégales avec l’argent.

Sergio a passé beaucoup de temps à vivre avec son père, mais aussi avec Matilde Sánchez, sa grand-mère paternelle, il a vécu une partie de son enfance en Espagne, loin de ses frères Luis Miguel et Alejandro Basteri.

Puis en 1992 précisément, Luis Rey a perdu la vie à cause des excès qu’il avait avec l’alcool et les drogues.

Comme si cela ne suffisait pas, ces dernières années, la version a circulé que Sergio n’est pas le fils de Luisito Rey, cependant, il est de Marcela Basteri, car selon Miguel Reyes, ancien dirigeant du label EMI Capitol, il lui a assuré que Luis Rey emmenait Marcela Basteri aux soirées privées du chef de la police de la capitale Arturo Durazo Moreno, qui avait des relations avec plusieurs femmes.

D’autre part, Claudia de Icaza, auteur d’un livre “El Solitario” qui n’a pas été autorisé par Luis Miguel, a déclaré qu’une source lui avait dit que la version était réelle, bien qu’elle préférait ne pas l’inclure pour ne pas causer de problème.

Sergio n’est pas le fils de Luis Rey », a déclaré l’écrivain.

Et on dit que c’est pour cette raison même qu’il n’a pas été si proche de Luis Miguel, qui a une relation avec son frère Alejandro Basteri.

Luis Miguel Gallego Basteri parfois surnommé le Soleil du Mexique Il est considéré comme l’un des artistes les plus grands et les plus réussis d’Amérique latine pour son large éventail de styles musicaux, notamment le funk, la pop, les ballades, les boléros, les tangos, le jazz, le big band et le mariachi.

En fait, il est également reconnu comme le seul chanteur latin de sa génération à ne pas avoir croisé le marché anglo-saxon lors de «l’explosion latine» des années 1990.

Il est à noter qu’il a commencé sa carrière musicale au Mexique en 1980 en chantant lors du mariage de la fille du président national mexicain de l’époque et a remporté plus de 120 prix à titre personnel, pour ses chansons et albums, et comme si cela ne suffisait pas. , est le plus jeune chanteur à recevoir un Grammy, à seulement 14 ans.

Luis Miguel Il est également connu pour ses performances live les plus rentables, car avec la tournée Luis Miguel, qui a eu lieu en 2010, il a visité 22 pays d’Amérique et d’Europe, où il s’est produit sur une période de trois ans avec un total de 223 spectacles. partout dans le monde, ce qui en fait la plus longue tournée commerciale jamais réalisée par un artiste latin.

