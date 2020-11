L’acteur et mannequin mexicain Eleazar Gómez a été arrêté pour avoir prétendument frappé et tenté d’étrangler sa petite amie.

L’ex-petit ami également de l’actrice et chanteuse Danna Paola a été arrêté dans le quartier de Naples par des éléments du Secrétariat de la sécurité des citoyens de Mexico (SSC CDMX), alors que des voisins ont demandé de l’aide lorsqu’ils ont entendu les appels à l’aide de son partenaire actuel, Tefi. Valenzuela.

À travers son compte Twitter officiel, le journaliste de police Carlos Jiménez a expliqué que les éléments de sécurité se sont rendus sur le site et ont arrêté l’acteur, qui se trouve déjà au bureau du procureur général du bureau du maire de Benito Juárez.

Pour le moment, son partenaire, également chanteur et auteur-compositeur, n’a rien déclaré à ce sujet.

Jusqu’à présent, plus de détails sont inconnus, mais ce n’est pas la première fois qu’Eleazar est impliquée dans un tel scandale, car il ne faut pas oublier qu’en 2017, il avait une relation avec le mannequin Vanessa López, qui à l’époque s’est acharnée et lors d’une interview. avec l’émission Hoy, sur Televisa, il a déclaré que la relation de 10 mois avec le chanteur était pleine de «beaucoup de violence physique et d’attaques verbales».

Le mannequin Sonoran a même mentionné qu’Eleazar avait tenté de la pendre, mais n’a pas donné plus de détails sur cette occasion.

«Il y avait des choses très laides. Je ne l’ai pas rendu public parce que je ne voulais pas provoquer de scandale. Une fois la police arrivée et on avait peur qu’il y ait un scandale, mais ce sont des choses qui ne lui importent apparemment pas et quand il s’est mis en colère, il l’a montré partout où il allait », a-t-il avoué à l’émission du matin.