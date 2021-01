Il avoue! Ninel Conde pourrait être à la recherche d’un autre bébé | Instagram

La belle actrice Ninel Condé Encore une fois, elle a donné de quoi parler car la chanteuse et actrice a mené une dynamique dans les réseaux sociaux où elle a expliqué qu’elle pourrait chercher à devenir mère avec son mari actuel Larry Ramos.

Au milieu des plages de Cancun, et accompagnée de son mari, Ninel Conde a fait quelques révélations à ses followers Instagram, qui l’ont interrogée sur diverses questions, notamment si elle avait l’envie de redevenir une maman.

Et c’est que Ninel a demandé à ses admirateurs de lui poser les questions qu’ils voulaient, et parmi les nombreuses questions, il y en avait une qui a attiré beaucoup d’attention.

Ils lui ont demandé depuis quand n’avait-elle pas revu le fils qu’elle avait avec son ex-partenaire Giovanni Medina, et où était sa fille, fruit de son amour avec son ex-mari Ari Tech.

C’était comme ça à la première question, Compter Il a répondu qu’il n’avait pas revu son fils depuis avril et a assuré qu’il lui manquait beaucoup.

Ensuite, la soi-disant “bombasse as3sino” a répondu avec une photo (qu’elle a ensuite supprimée), si elle voulait avoir un autre enfant.

Comme prévu, la réponse a suscité beaucoup de controverse et d’agitation parmi ses partisans, alors ils l’ont immédiatement interrogée si elle était EnceinteCependant, Ninel a dit non.

Il ne fait aucun doute que sa relation soudaine et son mariage avec Larry Ramos continuent de provoquer une controverse parmi ses fans, de sorte que les questions sur la façon dont la romance est née n’ont pas attendu.

Parmi ses révélations figuraient que son désormais mari, Larry, a 10 ans de moins qu’elle, et qu’ils se sont rencontrés de manière inattendue, cependant, a-t-elle souligné, elle est extrêmement amoureuse et profite du début de 2021 avec lui.

D’autre part, Ninel Herrera Conde a commencé sa carrière artistique en 1995 après avoir remporté le concours Señorita Estado de México.

Il a étudié le théâtre et l’expression corporelle au Centre d’art et de théâtre Emilia Carranza, puis il a suivi des cours de théâtre et de chant avec Sergio Jiménez et c’est ainsi qu’en 1998 il a suivi un cours de théâtre et de techniques de relaxation, de mise en scène et de projection, de René Pereyra.

Tout au long de sa carrière artistique, il a travaillé pour les chaînes de télévision Televisa, TV Azteca et Univisión, où il se distingue par sa participation à Sous le même visage (1995); Luz Clarita (1996); Catalina et Sebastián (1999); Bisous interdits (1999); La torche enflammée (1996); La vengeance (2000), Comme au cinéma (2001), Rebelde (telenovela) (2004), Feu dans le sang (2008), Mer de l’amour (2009), Parce que l’amour commande (2012) et Dans les terres sauvages (2017) ).

Et comme si cela ne suffisait pas, en plus des feuilletons, il a participé à certaines œuvres théâtrales comme la mise en scène «Les femmes devant le miroir», sous la direction de Sergio Jiménez. Également dans des programmes de télévision tels que Al Derecho y al Derbez et Lo que callamos las mujeres.

Il est à noter que Ninel Conde a une fille nommée Sofía issue d’un précédent mariage avec l’acteur mexicain Ari Telch, puis le 7 décembre 2007, elle a épousé l’homme d’affaires Juan Zepeda lors d’une cérémonie dans le port d’Acapulco, au Mexique, en instance de divorce le 19 décembre. Septembre 2013.

Par la suite, le 21 octobre 2014, elle a donné naissance à son deuxième fils, Emmanuel, à la suite de sa relation avec Giovanni Medina, avec qui elle a eu un combat juridique extrêmement exhaustif qui a conduit au pire dans sa vie personnelle.

Cependant, il semble que de bonnes choses commencent à entrer dans votre vie, et peut-être que cette année un nouvel être viendra dans votre environnement et remplira un peu plus de lumière après des mois si tragiques qui se sont écoulés.

