Avoue son intérêt pour Harry Styles, Miley Cyrus veut mieux le connaître

Nous savons parfaitement que l’image de Harry Styles a considérablement évolué depuis qu’il a quitté le groupe britannique One Direction, et sa collègue, Miley Cyrus, n’a pas négligé ce détail.

Le chanteur a avoué à d’innombrables occasions être un grand admirateur de son sens de la mode, en particulier le reportage qu’il a fait au début de l’année dernière pour l’emblématique Magazine papier, dans laquelle elle ne posait qu’avec des bas résille et des mocassins.

Ce qui s’est passé maintenant, c’est que Miley a laissé entendre qu’elle ne serait pas gênée d’apprendre à le connaître «plus à fond» et a clairement indiqué qu’elle avait un béguin très puissant avec lui-même. Harry Styles.

Bien qu’en réalité, ce soit un secret de polichinelle, car avant de divorcer, l’acteur Liam Hemsworth, Cyrus a avoué qu’il était toujours attiré par les hommes et les femmes, et tout semble indiquer que le talentueux et célèbre Styles est sur sa liste.

Lors de son apparition à l’émission de radio “Heart”, la chanteuse a fait face à un jeu intitulé “Que préférez-vous?” et elle n’a eu aucun problème à choisir la star de “Fine Line” comme le garçon le plus compatible avec elle, même l’hôte Mark Wright Il a plaisanté sur le fait de jouer à Cupidon pour les deux, mais elle a refusé.

Tout s’est passé de cette façon, il s’avère que Miley a fait cette confession au milieu d’un jeu dans lequel elle devait choisir entre embrasser Justin Bieber ou Harry Styles, évidemment cela ne semblait pas du tout une décision difficile, alors elle n’y a pas pensé deux fois avant de lancer le dernier des deux talentueux artistes pop et créateurs de contenu.

De cette manière, il justifia sa réponse immédiate, au grand étonnement de l’intervieweur, pour avoir répondu si rapidement: “Je connais Justin depuis trop longtemps et il est comme quelqu’un de ma famille, donc je dois choisir Harry.”

Il a poursuivi son discours: «Dernièrement, il avait l’air très bien. J’aime beaucoup leurs bas résille et nous avons des goûts communs, pour pouvoir partager nos vies et nos placards, et cela semble être la chose la plus logique à faire », a déclaré l’ancienne star de Disney dans une interview à la radio américaine Heart.

Malgré le fait que Justin Bieber soit l’un de ses plus grands amis et collègues, Miley a admis que pour elle, il serait étrange de s’associer avec lui, car elle le considère comme une famille, cependant, avec Harry Styles, le chanteur a avoué qu’il avait l’air très bien et oui devait embrasser quelqu’un serait avec les Britanniques.

A travers cette réponse, l’annonceur a proposé de présenter officiellement Harry, pour voir si l’étincelle entre eux surgit, Miley a poliment rejeté sa proposition avec un message splendide, en guise de petite blague: “C’est que ces derniers temps tout le monde essaie jouez avec moi ».

Se référant au fait que, depuis sa séparation avec Liam, de nombreuses personnes ont essayé de le présenter à quelqu’un afin de faire connaissance et peut-être d’officialiser quelque chose.

Ce n’est pas la première fois qu’il est évident que Miley et Harry Styles ont une grande alchimie pour s’entendre, puisque, à l’époque de One Direction, tous deux ont été photographiés dans divers prix, les Britanniques l’ont même choisie comme source d’inspiration pour son costume. d’Halloween en 2013, en plus la personnalité des deux est très compatible, mais jusqu’à présent ils n’ont jamais noué d’amitié.