Il avoue! Travis Scott et ce qu’il pense de Kylie Jenner | .

Jusqu’à présent, peut-être l’un des couples les plus controversés au cours de ses trois étapes, la cour, la grossesse et la séparation Travis Scott a révélé ce qu’il ressent pour Kylie Jenner maintenant qu’ils sont séparés.

Depuis qu’ils ont commencé leur relation, leur famille, leurs amis et surtout leurs fans ont été choqués, malgré cela, le jeune couple de l’époque appréciait beaucoup leur compagnie et l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre.

Quand ils ont annoncé leur grossesse Kylie Jenner Elle avait déjà quelques mois donc il était inévitable de reporter l’inévitable jusqu’à ce point, apparemment tout se passait plutôt bien, à l’époque de la naissance de Stormi, qui est devenue une célébrité grâce à ses parents qui étaient ravis de la petite fille était à ce moment-là dans lequel peut-être un appel au réveil pour la belle femme d’affaires a commencé.

Si vous êtes fan du programme “suivre les kardashians” vous en saurez sûrement un peu plus sur la vie et la croissance de Kyie Jenner et aussi une partie de la cour du couple, on dit que la sœur cadette du clan Kardashian Jenner voulait devenir mère depuis très tôt jeune, fonder une famille et vivre en harmonie comme sa sœur Kim Kardashian l’a fait aux côtés de Kanye West.

Cependant, peut-être que ces plans ne s’appliquaient pas Travis Scott qui se sentait plutôt bien d’avoir seulement Kylie Jenner comme petite amie, car il ne voulait pas se marier si jeune selon les déclarations de divers portails, cela a peut-être déclenché le mécontentement de la femme d’affaires qui a décidé de se séparer de lui et d’élever Stormi seule, heureusement qu’elle a la facilité économique de le faire.

De toute évidence Travis Scott En tant que père il n’a pas échoué, il adore sa fille et d’un commun accord avec Kylie Jenner ils ont décidé de s’entendre précisément à cause de leur fille, c’est pourquoi nous les avons vus ensemble à certaines occasions vivre ensemble tout à fait normal, mais le rappeur a décidé de partager ce que c’était que dans la réalité Je me suis senti pour le propriétaire de Kylie Cosmetics.

Selon une interview avec XXL Magazine qui a été faite à la star du rap, il a partagé avec enthousiasme qu’avoir Stormi comme fille est la meilleure chose qui puisse lui arriver, surtout parce qu’elle la connaît et la considère comme sa meilleure amie, en ce qui concerne elle Maman a admis l’aimer aujourd’hui et toujours, mais c’était un peu compliqué quand d’autres personnes en dehors de leur relation sont intervenues.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu l’ancien couple ensemble, partager des séances photo pour des marques de vêtements reconnues et autres, même si l’on dit que Kyie Jenner Elle considère Travis Scott comme un très bon ami, peut-être que les mots que le rappeur a révélés la surprendront un peu au moment où elle les entendra.

On pense que la femme d’affaires et la reine d’Instagram vont peut-être nous surprendre lorsqu’elle partagera la “nouvelle” qu’elle est revenue avec le père de sa fille, pour ses followers ce serait quelque chose de vraiment incroyable car ils se sont toujours bien entendus et forment une très belle Couple en dépit d’être un peu différent, la personnalité de Kylie est un peu plus décontractée et calme que Travis.

Kylie Jenner est rapidement devenue l’une des entrepreneurs les plus riches des États-Unis, Kylie Cosmetics est de plus en plus populaire, a récemment lancé une nouvelle ligne inspirée du Grinch le célèbre personnage de Disney qui déteste Noël mais finit par l’adorer .

Pour la jeune femme d’affaires de 23 ans, lancer de nouvelles lignes de palettes de fards à paupières est quelque chose d’extrêmement simple, elle a également récemment dédié une ligne de maquillage entière en l’honneur de sa sœur Kendall Jenner à cause de son anniversaire.

