Il bat WhatsApp! Telegram vous permet de répondre aux messages sans utiliser votre mobile | Pixabay

Telegram, la grande alternative à WhatsAppIl semble être avec tout pour battre la grande application de messagerie, car elle prend désormais en charge la nouvelle fonctionnalité Siri qui vous permet d’écouter et de répondre aux messages à l’aide de l’assistant personnel.

Et est-ce que bien que WhatsApp soit l’application de messagerie instantanée la plus utilisée dans la plupart des pays du monde, ce n’est pas la seule que nous devrions prendre en compte, car il en existe encore d’autres qui sont de bonnes options.

En fait, de plus en plus de gens affirment que Télégramme, leur grand rival, est bien meilleur et ils ont aussi une longue liste de raisons sur lesquelles ils se fondent.

Parmi les fonctions qu’offre Telegram, et que WhatsApp n’a pas, il y a l’éditeur de photos intégré et la possibilité de partager des fichiers.

Bien que Telegram ait également subi ses grandes controverses depuis son lancement et au fil des années, et comme si cela ne suffisait pas, il met trop de temps à recevoir des fonctions importantes telles que les appels vidéo et il est indéniable qu’il est plus avancé dans beaucoup d’autres.

Cependant, la dernière nouveauté présentée par l’application de Télégramme est peut-être l’un des plus intéressants que nous n’ayons apparemment pas vu dans de nombreuses autres applications de messagerie instantanée, la possibilité d’utiliser Siri pour interagir avec nos messages.

Grâce à la dernière version bêta de l’application, Telegram est désormais en mesure de se connecter avec la fonctionnalité «Annoncer les messages» de Siri, incluse dans iOS et Apple AirPods.

Cette fonction permet à l’assistant personnel de nous informer automatiquement des nouveaux messages à l’aide du casque.

Et malgré le fait qu’Apple propose cette fonction aux développeurs, pour l’instant Telegram semble être le premier et le seul à avoir choisi de l’inclure dans son application et cela est compréhensible, car il n’est compatible qu’avec les appareils avec iOS 13.2 et les écouteurs de Manzana comme les AirPods, AirPods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro, et probablement aussi les futurs AirPods Studio.

Depuis la nouvelle version de Telegram, Siri pourra également lire les messages qui arrivent directement sur l’appareil mobile et les lire de cette manière directement sur nos écouteurs.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Et c’est ainsi que nous saurons que la fonctionnalité a été activée grâce à une tonalité qui retentit puis Siri annonce le nom de l’utilisateur qui a envoyé le message, et enfin, il lira le message.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une fois terminé, nous avons la possibilité de répondre au message, uniquement avec la voix, ceci avec la fonction mains libres de Siri et nous pouvons dicter le message et ordonner à l’assistant de l’envoyer.

Il faut mentionner que tout au long de ce processus, il n’est pas nécessaire de saisir notre iPhone ou iPad pour utiliser l’application et c’est le grand avantage, car cela nous permet d’être connecté avec nos amis, groupes ou proches sans avoir le mobile en main.

C’est l’une de ces fonctions “ cachées ” du système d’exploitation iOS dont personne ne profite, cependant, elle a beaucoup de potentiel si plus de développeurs en profitent.

Télégramme se concentre sur la messagerie instantanée, l’envoi de fichiers multiples et la communication de masse.

Il a été officiellement annoncé le 14 août 2013, après l’exil des frères de leur pays d’origine russe et la migration d’anciens développeurs de VK vers d’autres pays en raison de conflits politiques.

Il est à noter que le courrier gère actuellement une organisation autofinancée qui porte son nom dont le siège principal est à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le service offre des fonctionnalités axées sur les discussions entre les utilisateurs, sauf exceptions, les messages sont stockés ou archivés au cas où vous voudriez les cacher dans le cloud avec la possibilité de transférer, supprimer, rechercher des actions, passer des appels et diverses pièces jointes.

Cela peut vous intéresser: Comment envoyer des messages temporaires sur WhatsApp et WhatsApp Web