Le chanteur Pepe Aguilar a récemment été confus avec José José dans une publication réalisée par un média américain et comme prévu, il n’a pas hésité à y répondre.

Pepe Aguilar est l’un des musiciens les plus reconnus d’Amérique latine, cependant, il semble qu’il ne soit pas connu dans tous les pays, car il a récemment été confondu avec le regretté José José.

Cela s’est produit lorsqu’une chaîne de télévision américaine a montré un mauvaise image en essayant de rendre hommage au “Prince of Song”, lors de son premier anniversaire et bien sûr, les critiques lui ont plu.

Et c’est après la publication qui a été faite sur les réseaux diffusés sur les réseaux sociaux où, avec une image de Pepe Aguilar, ils ont écrit:

En souvenir du légendaire chanteur mexicain José José. Le prince de la chanson a échoué l’année dernière ce jour-là. Repose en paix.”

C’est ainsi que Pepe a décidé d’y répondre dans la même publication, en la prenant avec grande grâce.

Salut les gars, réveillez-vous. Ce n’est pas José José. C’est moi. Et je suis toujours bien vivant. Apprenez de vos Mexicains ».

Comme prévu, la publication a été remplie de millions de commentaires presque immédiatement qui ont pris le message avec humour, et malgré le fait que la chaîne ait éliminé le message, la grosse erreur qu’ils ont faite avec les chanteurs continue de circuler sur le réseau.

En revanche, l’interprète de “Almohada”, “Gavilán o Paloma”, entre autres, a accompagné la brillante carrière de José José, parti le 28 septembre 2019, choquant tout le peuple mexicain.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les multiples complications de santé ont conduit José Rómulo Sosa, «José José», à être admis dans un hôpital de Homestead, en Floride, où il a passé ses derniers jours.

Il a eu plusieurs crises de santé liées au cancer du pancréas dont il souffrait, ce qui a rendu son rétablissement impossible et à l’âge de 71 ans, laissant de ce monde l’une des voix les plus aimées de la musique au Mexique et bien sûr aussi en Amérique latine.

Alors que, oui, en effet José Antonio Aguilar Jiménez est toujours en vie heureusement et est actuellement l’un des musiciens les plus reconnus, car sa voix est vraiment incroyable.

Sa carrière musicale comprend vingt-trois albums, 12 millions d’exemplaires vendus et plus de 35 ans de carrière, faisant ainsi partie des artistes latins les plus récompensés et reconnus de sa génération.

Il est à noter que son travail lui a valu quatre Grammy Awards, cinq Latin Grammy Awards, dix-neuf Lo Nuestro Awards et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

La carrière d’enregistrement de Pepe Aguilar en tant que soliste a commencé en 1989 avec des singles pour ses débuts au cinéma avec le film “El hijo de Lamberto Quintero” et de là son album du genre tambora intitulé “Pepe Aguilar con tambora” a été mis en vente. ” en 1990.

Ce que peu de gens savent, c’est que ses débuts en tant que chanteur ont eu lieu à l’âge de trois ans lors d’un concert de son père au Madison Square Garden de New York.

De plus, grâce à son grand succès en tant que musicien en tant qu’homme d’affaires et artiste indépendant, il possède son propre label Equinoccio Records et des studios d’enregistrement.

Et comme si cela ne suffisait pas, il s’est aventuré dans le monde de la mode et c’est en août 2009 qu’il a lancé sa ligne de chaussures “Pepe Aguilar”, marquant ses débuts en tant que designer, l’idée de cette marque est née de l’inspiration d’éléments et de styles moderne, combinant l’amour de la musique, de l’art et de la mode, et la culture mexicaine.

Il ne fait aucun doute que ces deux artistes sont surtout connus pour leurs incroyables carrières artistiques, leurs chansons et bien sûr leur voix vraiment impressionnante qui a atteint le cœur de millions de personnes.

